台股ETF還能追嗎？ 專家提醒「買黑不買紅」

台股前天刷新歷史新高，由於台積電一枝獨秀，投資人苦嘆「賺指數、賠價差」，也有人大嘆買不起高價台積電，索性追捧相關ＥＴＦ（指數型基金），但昨天盤中再創「萬三」新高，卻震盪翻黑，投資人是否還適合用ＥＴＦ參與台股行情？法人表示，預估台股波動幅度變大，但長期看好台股，長線投資人可採定期定額分批布局。

拜資金行情所賜，加上台積電助陣，伴隨台股續創新高，國內也出現首檔ＥＴＦ突破百元，也就是許多投資人熟知的「元大台灣五十」ＥＴＦ（0050）。法人表示，因為「元大台灣五十」與大盤連動性高達九成以上，且重押台積電比重近五成，因此也能受惠加權指數大漲，至於其他類似性質的ＥＴＦ也水漲船高。

不過，昨天台股「萬三」驚鴻一瞥，不少台股ＥＴＦ跟著從高檔拉回，想進場的投資人，最關心現在買到底貴不貴？法人表示，目前價格相對偏高，建議長線投資人可以採定期定額，現在已有定期定額者可以續抱，如果是非長線的投資人，則掌握「買黑不買紅」的規則。

元大投信昨也公布新上線「ＥＴＦ特性」功能，將公布旗下所有ＥＴＦ的本益比、股價淨值比、貝他係數等資訊，例如元大台灣五十近期本益比約十七倍，可作為交易參考。

群益投信投資長李宏正表示，台股後市仍須觀察國際情勢、資金動向以及企業財報等變數，目前選股不易，上漲個股雖吸引目光，但個股買賣時間點的判斷尤其重要，即使基本面無虞的股票，也可能因擇時錯誤而產生損失。

李宏正建議，想投資台股市場，但又怕挑錯個股的投資人，可利用台股槓桿或反向ＥＴＦ靈活操作。在多頭市場時利用槓桿型ＥＴＦ放大投資效率，而在市場下跌時，也可利用反向型ＥＴＦ進行避險。

但李宏正提醒，以管理費角度來看，目前市面上台股槓槓桿、反向ＥＴＦ的管理費差距大，最高來到百分之一，而最低的管理費僅百分之○點三，兩者相差逾三倍，投資人在投資前最好留意這筆隱形支出。

國泰投信表示，目前台灣股利率超過百分之四，長線持續看好台股投資趨勢，除資金持續回流外，市場大波動將成常態，建議投資人可挑選台股基金或高股息的ＥＴＦ。