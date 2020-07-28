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指數爆量回測短期均線 法人：黑K低點不破 趨勢仍偏多

經濟日報 / 記者黃力／即時報導
台股一度攀上萬三關卡，惟走高後觸發獲利了結賣盤，指數爆量回測短期均線。記者杜建重攝影／報系資料照 杜建重
台股一度攀上萬三關卡，惟走高後觸發獲利了結賣盤，指數爆量回測短期均線。記者杜建重攝影／報系資料照 杜建重

台股今（28）日一度攀上萬三關卡，惟走高後觸發獲利了結賣盤，指數爆量回測短期均線，法人指出，指數創高拉回爆大量，上檔賣壓需時間化解，下檔支撐則留意黑Ｋ低點。

群益投顧分析，加權指數開高走低，出現一根高低點落差將近500點的長黑K，同時又爆出3,432億元的成交量，不排除再往下回測周一的跳空缺口，大盤短線或將進入修正整理，而修正的幅度就先看要守住大量長黑K低點12,533。

盤面上，生技指標股表現不見起色，中小型股連續幾天都上演多殺多，上市櫃下跌家數遠大於上漲家數，不過台股已由台積電將指數拉過12,682點的心理關卡，後續只要權值股能夠發揮穩盤作用，股價經過修正的業績股，可望吸引買盤再度回流，帶動半導體以外族群展開反彈行情。

日盛投顧表示，指數價跌量增，背離走勢，後市仍需量價得宜方對盤勢有利，而均線支撐為十日線附近，壓力為13,000 點附近，KD交叉向下，短線恐震盪加劇。

指數創高拉回爆大量，上檔賣壓需時間化解，操作慎防持股過高的風險，建議比重不宜超過五成，未來觀察能否再次站上高點，方能轉強。

元富投顧指出，以技術面來看，指數以爆量黑K棒作收，日K連四黑，目前指數仍站穩所有均線之上，且下檔支撐月線持續向上墊高，在指數跌破月線之前，短線建議以中性偏多看待為宜。

由VIX觀察，昨日由24.83上升至27.82，上升了2.99，高於平均成本23.87，顯示市場的避險情緒有擴張的疑慮，恐不利於後續多頭續攻，不過，在資金行情助威下，仍有利整體投資氛圍，短線震盪恐難免，中長線多方趨勢明確。

台股

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