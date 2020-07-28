晶圓雙雄爆量開高走低 外資齊賣超

晶圓雙雄今(28)日股價同步爆量開高走低，雙雙打開漲停，台積電(2330) 收435元，仍創歷史天價；聯電則是收在22.25元，寫下2007年10月以來新高，但兩家公司今日齊遭外資賣超，尤其是外資賣超聯電13,954張，連三賣。

台股今日早盤在台積電、聯電領軍一度攻克13,000點大關，刷新歷史紀錄，終場則是小跌作收，收在12,586.73點，下跌1.57點，成交量爆出3,432.53億元的歷史天量，台積電早盤以早盤以464元開高後衝達漲停466.5元，再創新高價，市值一度超過12兆元，但賣壓出籠，收斂漲勢，股價打開漲停，終場收在435元，上漲10.5元，漲幅2.47%。

台積電成交量爆出16.58萬張，為歷史第16高量、近九年半最大量，若扣除當年大股東飛利浦釋股，可躋身前十大交易量；總成交金額751.23億元，創歷年第二大成交金額，若扣除飛利浦釋股，則是最大量，占大盤成交比重達21.8%。

台積電盤中最低價為428.5元，高低點價差38元，是歷年最大單日價差；單日震幅8.95%，為歷年來第十大；雖然打開漲停，但盤中也寫下連兩天漲停板的罕見紀錄，股價再創新高，市值11兆 2,797.24億元，同樣創下新高紀錄。

三大法人買賣超部分，外資今日賣超台積電1,947張，終止連二買，投信賣超1,286張，自營商賣超124張，三大法人合計賣超3,357張。

聯電今日以漲停價23.85元開出，續創2007年10月以來新高，盤中打開漲停，終場收在22.25元，上漲0.55元，漲幅2.53%，成交量爆出59.94萬張天量；成交金額137.69億元，占大盤成交比重4.01%；單日震幅9.45%。

三大法人買賣超部分，外資賣超聯電13,954張，連三賣，投信買超993張，自營商賣超18,087張，合計三大法人賣超31,048張。