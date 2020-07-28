台股7月好「積」情 有6成高價股卻不快樂

台股本周受惠台積電（2330）連續改寫天價的帶動，也同步刷新史上新高紀錄，惟今天盤中大漲逾440點卻翻黑，似乎透露出只有台積電一家烤肉很香、「積」情過後的疲態。據統計，台積電本月以來的漲幅近4成，但截至上月底，股價百元以上的195檔個股中，卻有117家沒漲到甚至下跌，有六成的績優股並不快樂。

台股今天爆出歷史巨量3,400億元，盤中振幅近500點，儘管台積電終場仍收在435元，續創天價，但其實很多基本面不輸台積電的個股這個月過得並不快樂。

據統計，7月至今，台積電漲幅近四成，名列百元俱樂部成員第二名，有193檔的表現都自嘆不如。在這195檔百元以上個股中，總計有117檔、約6成，在本月台股創紀錄月裡完全沒漲到，其中更有12檔的跌幅逾2成，稱得上是很「積」情，但令投資人叫苦的7月。

統計7月以來跌最多的百元會員依序是ABC-KY、瑞基、合一、凱羿-KY，此四檔跌幅都在3成以上，其中ABC-KY的跌幅達42%最重，而瑞基、合一是生技股前後任股王，本月的重挫自然拖累生技股整體表現，無疑是本月最慘一族。

而跌幅逾2成的則有倉和、駐龍、六角、羅麗芬-KY、為升、昇佳電子、熱映、高端疫苗等8檔，也是以生技股居多。至於摔出百元俱樂部的則有ABC-KY、凱羿-KY、駐龍、高端疫苗、美食-KY、勤崴國際、智冠、捷流閥業、神準、中碳、和大等11檔。

群益長安基金經理人王耀龍表示，第三季陸續發放的股利可望為股市注入活水，進一步推升台股行情。台股現階段處於高檔，在投資佈局難度提高，風險機會並存，台股近期成交量能已放大至兩千億水準，目前大盤處於驚驚漲格局，現階段策略仍將著重選股，逢低拉回都是買點。

王耀龍說，整體而言，隨著全球景氣穩步復甦，下半年旺季需求升溫，行動裝置新品上市及物聯網等新興應用商機持續發酵，可望推升出口動能，但仍須注意美國總統大選、中美關係變化等不確定因素。操作上仍建議採取拉回買進策略為佳，有成長動能且評價合理個股仍是較佳選擇。