統一雙ETN 7/30掛牌上市

台灣證交所表示，統一證券發行的統一特選價值成長報酬指數指數投資證券 (020018)及統一特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數指數投資證券(020019)，將於7月30日正式掛牌上市，為今年第5檔及第6檔上市掛牌ETN。

證交所表示，台灣指數公司特選價值成長報酬指數及台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數由台灣指數公司所編製。

台灣指數公司特選價值成長報酬指數是以台灣證券交易所上市公司為母體，利用流動性、市值規模等條件篩選合格股票，再以成長價值指標排序後篩選符合評量條件的30檔股票，以表彰長期投資具價值與成長特質的成分股組合含現金股利報酬的投資績效。

台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數是以台灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃的普通股股票為母體，採用FactSet的Revere Business Industry Classification System (RBICS)產業分類，篩選5G通訊產業中符合流動性條件的自由流通市值前30大個股，並採用自由流通市值加權，以表彰台灣5G產業具代表性股票組合的投資績效表現。

證交所提醒，ETN是不保本商品,到期時或到期前投資人可領回的金額，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而低於原始投資本金。投資人在買賣ETN前應詳閱公開說明書，充分瞭解ETN的特色、投資成本費用及風險，並需簽訂風險預告書。