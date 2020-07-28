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動滋券8組亂數種子出爐 中籤率5成7為三券最低

台股飆天量 這三檔成交金額就占了三成

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(28)日大洗三溫暖，指數一度突破13,000點，再刷新歷史紀錄，盤中一度大漲443.4點，但是終場卻是以12,586.73點作收，下跌1.57點，成交量3,432.53億元，創天量，台積電(2330)、聯電、聯發科為三大熱門股，統計三家公司成交金額合計達1,143.47億元，占大盤成交比重33.31%。

台股今日高低點差距達498點，指數由紅翻黑作收，台積電的表現是連動大盤漲跌的主力，早盤以464元開高後衝達漲停466.5元，再創新高價，市值一度超過12兆元，但在賣壓出籠下，收斂漲勢，股價打開漲停，終場收在435元，上漲10.5元，漲幅2.47%。

台積電盤中最低價為428.5元，高低點價差38元，震幅8.95%，成交金額748.37億元，創歷年來第二大成交金額，占大盤成交比重達21.8%，台積電雖然打開漲停，但盤中也寫下連兩天漲停板的罕見紀錄，股價再創新高，市值11兆 2,797.24億元。

聯電以漲停價23.85元開出，續創12年來新高，10時許打開漲停，終場收在22.25元，上漲0.55元，漲幅2.53%，單日震幅達9.45%，成交金額137.49億元，占大盤成交比重4.01%。

聯發科以741元開後一度攻上763元，但盤中紅翻黑，終場重挫48元，收在680元，跌幅6.59%，單日震幅高達11.4%，成交金額達257.6億元，占大盤成交比重7.5%。

台積電、聯電、聯發科為今日盤面上三大熱門股，吸引市場關注，可惜三家公司都出現開高走低，爆量收長黑K的走勢，合計占大盤成交比重超過3成，尤以台積電更是動見觀瞻，占大盤成交比重超過2成。

台積電 聯電

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