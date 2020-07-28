台股爆量巨震 黃天牧：有基之彈 不只是資金狂飆

台股今（28）日盤中劇烈震盪500點，爆出歷史新天量3400多億元小跌，被問到是否有過熱情形？或是新一波起點？金管會主委黃天牧下午出席一場記者會時表示，他認為「台股是有基之彈」，在新冠疫情下6月營收續年成長近6%。而且相較30年前投資人是相對成熟多了，他認為這波台股「不是純粹資金面的狂飆」。

黃天牧說，在新冠疫情期間，他透露上市櫃公司6月底的營收，仍較去年同期增加2.83兆元，較上月增加7%，較去年同期成長了5.82%，亦即營收是繼續上漲的，基本面還是不錯的。股市漲漲跌跌，最後還是會回歸基本面，有任何階段都要注意自己的風險。

黃天牧分析今日台股，他說因為台積電在美發行存託憑證ADR漲二天，科技股財報公布前漲較多，台股一度漲至1萬3千點，有些不願意追高後有一些調節，但是只是小跌，成交量3千多億元。台股這波因各國QE持續，加上美國大選，都有一些選前榮景的期待。台股無論是財報透明、公司治理、殖利率與ESG這四大優勢，台股這一波跟三十年前相比，投資觀念已經改變，市場也不一樣，不只是基金面的狂飆，投資人相對三十年前是比較成熟。

台積電、聯發科是台灣之光，但也注意到很多股票沒有同步上漲，因此為何要針對中間族群股票，經營情況若三年內股價淨值比或交易量太低，四月有一個下市的機制，若是優質公司但交易量不高，明年中以前會推出新的「造市」制度或提供流動性提供者。股市發展應該要均衡比較好，會強化交易制度、公司治理跟ESG（環境、社會、）。但若有受國際重視的半導體公司絕對是台灣的驕傲。公司所有人、負責人應對未來經營策略要有明確方向讓台灣投資人清楚，否則今年來很多經營狀況會再發生，透過交易所、櫃買中心，要鼓勵公司負責人多跟投資大眾說清楚。