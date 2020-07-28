台股大震盪收跌1.57點 三大法人賣超113.52億

受益於台積電（2330）接近漲停的走勢，今(27)台灣加權股價指數寫下歷史新高，但對於資金不足的投資人而言，買入高價股需要更強的心理素質和精準的調度手腕。如果回頭看電子類股，近期毛利、營收增加但股價在20元上下波動的聯電會（2303）是另一個好選擇嗎？

2020-07-28 15:11