台股大震盪收跌1.57點 三大法人賣超113.52億
台股今(28)日由台積電(2330)領軍早盤一度站上13,000點，衝達13,031.7點，但台積電盤中漲停打開，漲幅縮減，聯電也是打開漲停，聯發科翻黑作收，終場以12,586.73點作收，下跌1.57點，成交量3,432.52億元；三大法人賣超113.52億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超73.03億元，投信賣超4.34億元，自營商賣超（合計）36.13億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.38億元，自營商（避險）賣超25.74億元。
台股今日高低點由13,031點至12,533點差距達498點，台積電開高後直攻上漲停，推升大盤指數持續上攻，但盤中打開漲停，漲幅收斂，加上聯電也打開漲停，聯發科甚至翻黑，終場指數小跌作收，收在12,586.73點，跌幅0.01%。
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