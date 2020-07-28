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400元的台積電買不起 那20元的聯電可以買嗎？

商業周刊 / 老馬／商周.com專欄作家
聯電與台積電是台灣晶圓代工廠2大龍頭。 圖／報系資料照
聯電與台積電是台灣晶圓代工廠2大龍頭。 圖／報系資料照

摘要

受益於台積電（2330）接近漲停的走勢，今(27)台灣加權股價指數寫下歷史新高，但對於資金不足的投資人而言，買入高價股需要更強的心理素質和精準的調度手腕。如果回頭看電子類股，近期毛利、營收增加但股價在20元上下波動的聯電會（2303）是另一個好選擇嗎？

全球股市持續熱，但累積漲幅過大，出現高檔震盪，或居高思危的賣壓。對照台股突破歷史新高的走勢，市場上冒出許多看法分歧的聲音。近期類股輪動速度加快，強弱勢股涇渭分明，尤其是台積電（2330）帶動大盤上漲的局勢，令賺了指數卻賠上個股價差的情況屢見不鮮。

以台積電來說，突破400元的股價漲勢仍是反應基本面的實質獲利成長，隨之拉高的平均本益比也尚合理範圍之內。如果投資人因為台積電股價過高而卻步，可以關注落後補漲的科技股，例如：晶圓代工二哥的聯電（2303）也因為毛利、營收增加、產能滿載而帶動股價表現——但補漲現象並非適用所有產業

當行情持續走強、大量散戶進場以及中美關係再度惡化，投資人該如何應對市場變化？我提供以下建議：

一、利率走低會促使股市平均本益比拉高，但是股價過於偏離基本面，自然會修正乖離拉回，投資人要關注的是市場過度樂觀的情緒和熱錢流動的方向。

二、川普和拜登的民調差距持續擴大，以至於加劇和中國的衝突，像是互相關閉領事館，明眼人都看的出來這是選舉考量。我認為這只是短暫的緊張情勢，還不會影響到資金充沛的市場，最多增加一些避險部位。

三、在台、美股市即將衝破歷史新高的走勢之下，市場開始提高警覺，部分原因是指數成份股的上揚不能代表整體產業發展現況，結果是造就過度投機或是缺乏基本面的企業蠢蠢欲動，股價再次上漲。簡單來說，未來一定還會有股價再創新高的公司，但會越來越少，而且趨於集中，因此加深選股的難度。

四、此波台股的領頭羊是科技股，尤其是晶圓代工龍頭台積電，以及相關的IC設計和5G的供應鏈廠商，投資人需要慎防的是，當落後補漲股開始表現，例如金融、傳產和資產類股，市場將步入景氣的末升段。

五、另外，最大的關鍵是各國央行何時採取收緊銀根的措施，這是影響市場泡沫何時破滅的重點。否則我認為現階段仍是多頭主導市場，尚未步入空頭，高檔震盪是很正常的情況，投資人須留意價量是否會失控。

我的看法依舊是謹慎以對，不必過度理會市場極端情緒！至於中美短期的緊張情勢，目前只是干擾插曲，頂多是讓過熱的股市有充分理由拉回整理罷了。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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