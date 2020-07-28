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他貼出6月就賣台積電股票「好崩潰」 網友：滿滿的早知道
英特爾公司執行長史旺（Bob Swan）指出，英特爾7奈米製程將延後半年量產，也會將委外代工列為選項之一，不再堅持自己生產，晶圓代工龍頭台積電受委外代工效應，導致ADR大漲創新高。網友在「爆怨公社」哀號，「肯定腦子破了才這麼快把它賣掉」，其他網友也回應「千金難買早知道」。
受英特爾公司考慮將7奈米的晶片製造外包，晶片代工龍頭台積電股票大漲，這也讓投資人有喜有悲。原Po貼出股票交易截圖，他將台積電股票在6月18日，以現股賣出1000股，他表示「我肯定腦子破了才這麼快把它賣掉，都快翻兩倍」。
網友看了，有人也表示自己損失慘重，「我懂你的遺憾」、「買賣股票，滿滿的早知道，尤其這兩天」、「我也後悔前陣子沒下單，哭哭」；不過更多人直呼「快坐時光機回去」、「今天又漲停」、「千金難買早知道」、「出場就不要再想太多了」。
也有人討論，這時候該入場嗎，網友問「這時還敢入嗎？」，原Po回應「完全沒這想法，不曉得有沒有其他勇者」。股票投資有一定風險，如果想要正確入場退場，還需要做好功課，以免讓投資成為遺憾的事。
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