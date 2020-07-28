台股洗三溫暖！開高走低 震盪近500點 收跌1.57點 刷新歷史天量

台股今（28）日高低由13,031至12,533差距達498點，主要是台積電（2330）開盤不久衝上漲停後，帶動台股指數再創歷史新高，但盤中出現大幅震盪，單日交易也超過2000年1月11日的3,256億元，再度刷新歷史天量紀錄。台股指數終場收盤為12,586.73點，下跌1.57點，成交值為3,432.52億元。

台股今日高低點差距大，主要是台積電（2330）開盤不久衝上漲停後，帶動科技股隨之跟漲，盤中指數突破13,000點關卡，衝高至13,031點，開盤不到半小時的成交量達到千億元，10點30分更突破2千億元，今日交易最後一盤也迸出119.66億元大量，使得整體成交量突破3,400億元。

今日成交值較大個股為：台積電、聯發科、國巨、聯電、玉晶光、精材、晶電、鴻海、環球晶及欣興等股。除晶電及欣興呈現強勢之外，其餘個股都呈現開高走低。