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強震440點！台積電漲停後爆量拉回 拖累台股盤中翻黑
台股早盤在護國神山台積電（2330）強攻漲停，攻上466.5元再創新天價，帶動台股大漲400點、攻上萬三，再創歷史新高。惟在上午9時30分後在獲利了結賣壓出籠，台積電漲幅由近10％一路收斂至1%，近午爆出逾14萬張大量，大盤也因此由漲400多點拉回至盤下翻黑，大震盪逾400點。
台積電今受惠在美ADR大漲12%的激勵，一早持續演出攻漲停戲碼，連兩天的漲停，使得本周的漲幅近20%，表現相當強勢。但隨後在獲利了結賣壓出籠後，漲幅收斂，也衝擊台股創新高後的表現。
台積電今漲停價466.5元，不但再創天價，市值也衝上12兆元新高，但盤中量發放大至近期最大的逾14萬張，漲幅收斂，市值也回吐近兆元。法人指出，台積電短線漲多，在台股沒有其他二、三把手接棒續漲，大盤將隨台積電漲跌變化，今天台積電高檔拉回的長棒，可視為短線回檔修正的訊號。
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