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外資全面唱多！瑞信升評 「台積電目標價上看435元」

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
台積電。（報系資料照）
台積電。（報系資料照）

台積電有望吃下英特爾大單，繼中立派野村、麥格理都翻多台積電，瑞信證券最新報告，也把台積電從「中立」升到「優於大盤」，目標價升至435元。至此除了喊買權王的外資多達13家，也是所有外資一致都喊買，「全面唱多」。

值得注意台積電今天漲停後，賣壓出籠，導致台股漲幅從400多點驟降到百點之下。不過，台積電市值一度破4,100億美元，仍為台股創下首度有公司晉升全球市值十強之列；昨日台積電雖一度超車VISA、但市值還不到4,000億元，只排全球第11強，國際十強都要有4,000億美金之上，彭博報導台積電今天登十強，才是「正確解答」。

瑞信證券表示，英特爾預計外包給台積電，2024年預估英特爾的邏輯晶片製造潛在規模（TAM）成長到240億美金，期間到2025年台積電的英特爾營收比重，將從中個位數的6%，倍增到12%，而台積電在英特爾晶片的生產份額則挑戰25%。

瑞信指出，高速運算商機龐大，也為台積電創造強勁動能，在中國CPU、5G、AI、超微以及英特爾強力奧援，台積電明年HPC收入可望大增10%。其中，進逼英特爾的超微，對台積電的貢獻可望從15億美金增加到45億美金，中國CPU製造也有高達4億美金的商機。

瑞信認為，台積電領先的先進製程地位，將持續推動估值成長（re-rating），上調其投資評級。對台積電今、明、後年每股純益（EPS）預測，則來到18元、18.2元及20元。

台積電 英特爾

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