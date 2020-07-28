逸達生技研發報喜！股價亮燈鎖漲停

逸達生技（6576）昨天發布重大訊息，完成向美國FDA提送前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI™ 42毫克（6個月緩釋劑型）的註冊申請，今天終於擺脫回檔整理，股價瞬間攻上漲停亮燈鎖住，來到81.4元。

逸達近期好消息不斷，受到生技回檔，逸達股價也跟著回檔，全球都在找治療新冠疾病的解藥，該公司今年股東會中宣布FP-025在美國生物醫學先進研究與開發局(BARDA)建議下，加送治療Covid-19臨床二期用藥，也開始受到市場關注。

逸達生技已於完成向美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）提送柳菩林（Leuprolide）前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI™ 42毫克（CAMCEVI™ 42mg prolonged-release suspension for injection，即FP-001 50毫克）之註冊申請（New Drug Application, NDA）。

此新藥申請係根據 FP-001 50毫克（6個月劑型）成功的三期臨床試驗結果，申請CAMCEVI™ 42毫克用於晚期前列腺癌的緩解治療（palliative treatment）。試驗針對137位晚期前列腺癌患者，每六個月施打FP-001 50毫克，證明FP-001 50 毫克具有療效，以及良好的安全性與耐受性。

逸達生技創辦人暨董事長簡銘達博士表示，「2019年逸達申請FP-001 50毫克美國藥證，FDA對於『藥械合一產品』的裝置部分要求數據補充後，嚴謹地準備相關資料，並諮詢預填充式藥械合一產品專業的顧問、完善送審文件。今年3月送歐盟申請新藥上市許可（MAA）後，再次提送美國NDA。產品經銷合作方面，美國、中國地區的授權討論也在緊鑼密鼓地進行，希望年底前可以定案。」

逸達研發項目在下半年也計畫有關鍵的進展，MMP-12（基質金屬蛋白酶-12）抑制劑新藥FP-025規畫進行新冠肺炎引起的急性呼吸窘迫症候群（Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS）臨床試驗，目前正準備與FDA申請臨床前試驗會議（pre-IND meeting），預計在會議後提出IND申請，可望在第4季啟動二期臨床試驗；ALDH2（醛去氫酶）活化劑新藥FP-045也計畫在今年第四季進入罕見疾病范可尼貧血症的二期臨床試驗。