快訊

泰國移工確診 科技公司緊急公告「同仁暫不要前往桃園」

逸達生技研發報喜！股價亮燈鎖漲停

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
圖為日前召開的亞洲生技展，吸引很多人參觀。記者曾吉松攝影／報系資料照
圖為日前召開的亞洲生技展，吸引很多人參觀。記者曾吉松攝影／報系資料照

逸達生技（6576）昨天發布重大訊息，完成向美國FDA提送前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI™ 42毫克（6個月緩釋劑型）的註冊申請，今天終於擺脫回檔整理，股價瞬間攻上漲停亮燈鎖住，來到81.4元。

逸達近期好消息不斷，受到生技回檔，逸達股價也跟著回檔，全球都在找治療新冠疾病的解藥，該公司今年股東會中宣布FP-025在美國生物醫學先進研究與開發局(BARDA)建議下，加送治療Covid-19臨床二期用藥，也開始受到市場關注。

逸達生技已於完成向美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）提送柳菩林（Leuprolide）前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI™ 42毫克（CAMCEVI™ 42mg prolonged-release suspension for injection，即FP-001 50毫克）之註冊申請（New Drug Application, NDA）。

此新藥申請係根據 FP-001 50毫克（6個月劑型）成功的三期臨床試驗結果，申請CAMCEVI™ 42毫克用於晚期前列腺癌的緩解治療（palliative treatment）。試驗針對137位晚期前列腺癌患者，每六個月施打FP-001 50毫克，證明FP-001 50 毫克具有療效，以及良好的安全性與耐受性。

逸達生技創辦人暨董事長簡銘達博士表示，「2019年逸達申請FP-001 50毫克美國藥證，FDA對於『藥械合一產品』的裝置部分要求數據補充後，嚴謹地準備相關資料，並諮詢預填充式藥械合一產品專業的顧問、完善送審文件。今年3月送歐盟申請新藥上市許可（MAA）後，再次提送美國NDA。產品經銷合作方面，美國、中國地區的授權討論也在緊鑼密鼓地進行，希望年底前可以定案。」

逸達研發項目在下半年也計畫有關鍵的進展，MMP-12（基質金屬蛋白酶-12）抑制劑新藥FP-025規畫進行新冠肺炎引起的急性呼吸窘迫症候群（Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS）臨床試驗，目前正準備與FDA申請臨床前試驗會議（pre-IND meeting），預計在會議後提出IND申請，可望在第4季啟動二期臨床試驗；ALDH2（醛去氫酶）活化劑新藥FP-045也計畫在今年第四季進入罕見疾病范可尼貧血症的二期臨床試驗。

生技

延伸閱讀

英特爾事件發酵 外資大買 台積電市值突破12兆

台股大漲逾400點 指數飛躍過13,000大關

逸達：已完成向美FDA 提送前列腺癌新劑型新藥註冊申請

台積電期貨開盤漲停 台指期開盤大漲336點

相關新聞

台股大漲逾400點 指數飛躍過13,000大關

台股指數今（28）日開高之後，在台積電（2330）一度亮燈漲停，再度帶動科技股衝高，台股指數9時12分左右也攀上13,0...

台積電期開盤漲停！台積電開盤衝上464元 台股大漲363點

台積電期貨開盤漲停，再度帶動台積電(2330)開盤價達464元，飆高39.5元，也拉動台股指數開盤大漲363.42點，開...

蘋概三王勁揚！ 大盤半小時成交值突破千億元

蘋概三王股早盤在資金湧進下，同步勁揚，加入多頭行列帶動大盤指數衝上13,000點關卡，大盤成交量更在前半小時超過千億元。

台積電鎖漲停！護國神積股票還能追嗎？投資人該弄懂的4件事

隨著英特爾（Intel）7奈米製程卡關，可能委由台積電（2330）代工的大利多傳出，第二季法說會後，已由3字頭調升至4字頭的外資台積電目標價，現在又從4字頭往5字頭移動，外資甚至用「強大到不能忽視」（Too strong to ignore）與「英特爾的痛就是台積電的收穫」（Intel’s pain is TSMC’s gain）來形容台積電近期的表現，究竟今天攻上漲停鎖死的台積電股票在漲什麼、還能不能追？本文透過4大關鍵問答來為投資人解惑。

七成資產買台積電！富邦科技開盤飆破百元！疑「造市單」緊急降溫

台積電飆漲，富邦科技（0052）因七成都買台積電，在昨（27）日率先湧入搶買熱錢，今天開盤持續亮燈，一舉衝上100.4元...

466.5元 ！台積電一度奔漲停 市值衝上12兆元

台積電ADR周一飆漲12.65%，收在83.25美元，股價再創歷史新高，台積電（2330）今（28）日以464元開出，上...

外資全面唱多！瑞信升評 「台積電目標價上看435元」

台積電有望吃下英特爾大單，繼中立派野村、麥格理都翻多台積電，瑞信證券最新報告，也把台積電從「中立」升到「優於大盤」，目標...

台股大震盪 引爆成交量激增至2,000億元

今日台股雖衝高突破13,000點關卡，但隨著台積電(2330)、聯電及聯發科股價出現震盪，引發投資人擔心高檔反轉，其他個...

台積電再噴發 台股大漲363點 連二天改寫新高

台積電美國存託憑證（ADR）再飆漲逾12%，帶動台積電早盤跳空大漲達464元，再創新高價，推升台股攻上12951點再寫歷...

超車鴻海 聯發科躍市值二哥

聯發科第五代行動通訊（5G）手機晶片產品後市看俏，獲得市場買盤追捧，昨（27）日大漲近8%，收盤價728元，為18年來高...

滙豐：聯發科Q3營運將令人驚豔

台積電昨（27）日帶領大盤攻頂，外資圈看好半導體和蘋概股跟飆，瞄準指標股聯發科、玉晶光上修目標價，滙豐證券看好聯發科本周...

台積電創天價 寫10大驚奇

英特爾7奈米製程不順，台積電挾轉單題材，加上ADR上周五勁揚近10%激勵下，昨（27）日強攻漲停價424.5元收市，市值...

熱門新聞

抓到了！大同公布違法中資藏鏡人「香港聯合集團」

等了30年！台積電掀開12682點天險 法人：台股新世代來臨

大同法務長：黃國昌打開了我的腦洞、找到盲腸

台積電太旺！股價衝400大關 單日寫十大驚奇

年興員工確診 營運添變數

改寫台股紀錄！台積電走對哪一步？網友曝「2成功關鍵」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。