七成資產買台積電！富邦科技開盤飆破百元！疑「造市單」緊急降溫

台積電飆漲，富邦科技（0052）因七成都買台積電，在昨（27）日率先湧入搶買熱錢，今天開盤持續亮燈，一舉衝上100.4元新高，成為元大台灣50之後、第二檔「破百元」的ETF。不過富邦投信統計，富邦科技溢價已擴大到6%以上，官網因此提醒投資人買「貴」風險，另盤中疑似有造市大單介入，快速把漲幅降到5%以下。

富邦科技超過七成資產買台積電，是台股基金中，投資權王權重第一高，也因為此特性讓台積電一飆漲，買盤就瘋搶該ETF，今富邦科技持續亮燈，10點多雖跟進台積電開停板，但買盤仍不斷湧入，成交量已達到635張，創下2012年8月來最大。

富邦投信官網顯示，富邦科技溢價也比27日再擴大，先前溢價才2%多，今天一口氣衝上6%-7%。從即時估算淨值看，富邦科技合理的價值才92-93元，但股價高達99、100元，為此投信官網緊急公告，富邦科技溢價風險已經過大，投資人應小心。

富邦科技盤中也出現有造市大單介入狀況，在內盤單連續成交降溫下，漲幅忽從7%暴降到4%，股價大洗三溫暖。