博錸生技傳利多 盤中漲幅近7%
博錸生技（6572）檢測產品進軍美國攜手MSB推展癌症檢測試劑，新冠肺炎檢測試劑接棒，深化合作範圍，在生技股低迷回檔之際，從下滑最低52元開始向上拉升，盤中一度來到63.1元，漲幅達6.99%。
博錸表示，成功開發出兩大自主創新技術―IntelliPlex™平台與影像晶元磁片（πCode™ MicroDiscs），並可廣泛應用於精準醫學各類臨床IVD檢測開發。博錸生技與美國MSB（Menarini Silicon Biosystems, Inc.）簽約供應癌症相關檢測試劑，已陸續完成多項產品驗證，即將開始出貨。
MSB將以博錸的癌症檢測試劑提供檢測服務給全美27家知名的實驗室與學術機構，作為癌症研究與新藥開發的參考依據，達到精準醫療的目標。此外，博錸的新冠病毒核酸檢測試劑（IntelliPlex SARS-CoV-2 Detection Kit）也已小量出貨給MSB進行驗證，雙方未來合作項目可望再擴大。
博錸專注於發展包埋切片(Formalin-Fixed Paraffin-Embedded, FFPE)與液態切片（Liquid Biopsy）檢測試劑，瞄準生醫未來主流趨勢精準醫療與伴同性診斷市場，以自行研發的影像晶元磁片（πCode MicroDisc）關鍵技術開發一系列癌症相關檢測試劑，所有FFPE產品均已取得歐盟認證（CE-IVD）。
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