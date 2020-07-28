罕見…3外資升評喊買「權王」

外資看好英特爾大單挹注，對台積電調升目標價的動作不斷，昨天Aletheia資本、麥格理和野村證券不約而同升評喊買權王。其中，以Aletheia喊出目標價五五○元最高；麥格理、野村分別喊五三○元、四五○元，也樂觀看好後市。

內外資瘋買台積電，不僅外資昨買超一點八萬張，是今年第八大買超，推升台積電成交量達九點八萬張，排名昨台股第四大，盤後鉅額交易更高達二十筆、總額十六億元，法人不惜用漲停價追買；盤後零股更從前一天的十五萬股激增到三十七萬股，為僅次於聯電四十萬股的第二熱門標的，總額一點五億元、則高居零股第一。

台積電前次漲停板是在是二○一三年四月十九日，此次再漲停，漲三十八點五元、收盤四二四點五元、市值十一兆元，都改寫掛牌紀錄，也立下台股單一個股市值新猷。

Aletheia資本等三外資齊步升評台積電，堪稱歷來罕見，這三家都基於英特爾大單在望，全面從中性評等翻多。目標價排行上，包括Aletheia喊到五百五十元，里昂和摩根大通喊五百元，共三家出現「五」字頭，之後為滙豐四百六十元，野村四百五十元，加上瑞銀、高盛等有多達十二家外資都喊買。

Aletheia指出，英特爾為避免被對手超車，二○二二年初有望將中央處理器大單外包給台積電。估計將創造高達二百一十億美元的收入，推動晶圓業的潛在市場規模大幅成長三成之外，台積電長線成長性也上看百分之五至百分之十。

Aletheia分析，英特爾ＣＰＵ的製造價值約一百三十億美元，轉換到晶圓業的收入可達二百一十億美元至二百二十億美元，對於晶圓業所創造的實質市場價值更高達一千六百億美元至一千七百五十億美元，台積電有機會贏者全拿。

此外，近期熱錢大買台積電，凸顯華為禁令並不影響熱錢擁抱半導體題材，支持台積評價再走高，根據該券商長線的每股純益預測達二十至二十四元，給予台積電二十六倍本益比，台、美股的目標價分別上探五百五十元、九十五美元。