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觀察站／美中科技戰 台積護國神山？懷璧其罪？

聯合報 / 本報記者郭崇倫
圖為台積電新竹總公司與竹科12廠廠房。圖／聯合報系資料照片
圖為台積電新竹總公司與竹科12廠廠房。圖／聯合報系資料照片

對於台灣股市來說，台積電絕對稱得上是護國神山，不只是外資最愛，市值占比超過百分之廿五，堪比三星之於韓國股市。

但是對買不起台積電，或是不涉足股市的人來說，台積電卻因為在美中的戰略價值，成了爭奪的目標，堪稱「匹夫無罪，懷璧其罪」。在美中科技戰打得不可開交時，誠如台積電創辦人張忠謀去年所說，台積電是科技供應鏈非常重要的一環，變成地緣政治必爭之地，甚至可說「得台積電者得天下」。

如今英特爾宣布七奈米製程延後，意味著美國不再於本土製造高階晶片，未來敏感度最高、最需要在美國製造的軍用晶片，可能轉單台積電代工，這不是台積電的光榮，反而隱含著要到美國設廠、與大陸脫鉤的壓力越來越大。

台積電先前宣布「有意」耗資一百廿億美元到美國設廠，並非完全確定，還要看美國國會通過補助優惠，加上亞利桑那州議會通過的減稅優惠，才能最後決定。

最重大的變數還是十一月美國大選，如果川普連任不成，台積電雖然可能還是要到美國設廠，但同時兼顧大陸市場的可能性提高，這是台積電按兵不動的原因。

美國打科技戰，就是要堅壁清野，美國商務部在台積電宣布有意在美國設廠後幾個小時，宣布新規定，要求採用美國科技、賣給華為的半導體產品，須取得美國政府許可，遠比過去規定更嚴苛。

目前台積電已停止華為訂單，意味著喪失百分之十四營收，這對華為傷害更大，所有高端手機的心臟零件完全斷貨，大陸目前所有生產的晶片，都要落後台積電一至兩個世代，大陸與美國的科技差距就此畫下鴻溝。

台積電雖然在大陸設有兩個廠，但受限於美國科技輸出限制，高端晶片仍要從台灣輸入，大陸至今仍對台積電相當禮遇，可是科技戰若持續下去，台積電協力台資的角色恐將成為美國幫凶，屆時多年營造的關係恐毀於一旦。

台積電對此刻的戰略競爭態勢不能說沒有準備，之前已經要在華盛頓設立公關辦公室，直接對國會與政府展開遊說工作，台積電也邀請如國安會前秘書長蘇起對董事會專題演講，指點迷津，外界盛傳還以重金委託丁渝洲與張榮豐的台灣戰略模擬學會，推演戰略狀況的變化。

但台積就像具體而微的台灣，形勢比人強，夾在美中戰略競爭裡，動彈不得，護國神山不成，怕會成為懷璧其罪。

台積電 半導體 韓國 川普 張忠謀

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