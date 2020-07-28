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10大驚奇秀 台積電市值破11兆

聯合報 / 記者黃有容趙于萱李孟珊／台北報導
台積電昨天股價飆出漲停，帶動台股寫下12686點歷史新高；圖為台積電創辦人張忠謀出席活動。圖／聯合報系資料照片
台積電昨天股價飆出漲停，帶動台股寫下12686點歷史新高；圖為台積電創辦人張忠謀出席活動。圖／聯合報系資料照片

台積電昨天股價開盤飆出漲停，以四二四點五元鎖到終場，市值升至十一兆七十四點五四億元新高價，帶動台股飛越一九九○年二月十二日的一二六八二點高點紀錄，盤中重新寫下一二六八六點歷史新高。台積電多頭氣旺寫下十大驚奇，昨晚ADR（美國存託憑證）盤中又再度大漲百分之十，今天可望帶領大盤繼續攻高，專家認為台股「現在無法預測高點在哪裡」，但須謹慎小心。

全球半導體巨擘英特爾坦言七奈米製程不順，台積電由於製程能見度已達三奈米，可望囊括訂單，不畏美中貿易戰變數，吸引全球資金瘋狂卡位。台積電昨亮燈漲停，有投資人抱怨「買不下手」或「根本買不到」，許多投資組合重壓台積電的ＥＴＦ也湧入買盤。

台股昨一口氣飛越前波歷史最高一二六八二點，盤中、收盤指數一二六八六、一二五八八點，雙雙改寫歷史新高紀錄。其中台積電一戰成名，不僅單一個股貢獻台股指數三二九點八九點最多，也超過台股全場的漲點二八四點二六點，被股民視為「護國神積」。

台積電共締造十大紀錄，除上周五ＡＤＲ勁揚約百分之九點七、昨天開盤即跨過四百元大關；昨收盤價四百二十四點五元、單日漲點三十八點五元、漲幅百分之九點九七，分別寫下第三、四、五個紀錄。

市值也攻上十一兆元新高，為第六個紀錄；單日市值大增九九八三億元，為第七個紀錄；第八個紀錄是單日貢獻大盤指數上漲約三二九點八九點，也是歷來最高；累計七月來，波段大漲百分之三十五點六，也是短線最大漲幅的紀錄；第十個紀錄是全球總市值排名大躍進。

隨著台積電股價衝上歷史天價，創辦人張忠謀身價大增。以張忠謀在二○一八年退休時持股計算，若都未出售，昨持股總市值達五三一點二一億元。

台積電基本面穩健，市場專家皆認為台股未來有機會破一萬三千點，「沒有最高、只有更高」，但投資人「選股大於選市」，且部分股票漲幅太大、本益比非常高，投資人仍應謹慎。

華南投顧董事長儲祥生表示，以美國來說，經濟沒恢復，股票卻已經創高，這就是資金行情，總有一天漲到本益比不可置信的地步，才會修正；即使大家都知道股市會破「萬三」，甚至到「萬四」，還是必須謹慎選股。

第一金投顧董事長陳奕光表示，昨天拉台積電、出其他股票的狀況非常嚴重，不過，目前台積電在美國盤前交易表現還是強勁，看起來「萬三」不會有太大問題，建議投資人在這個高點不要預設立場。

台積電 台股 奈米 半導體 張忠謀

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