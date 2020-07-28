就市論勢／網通PA散熱 搶鏡

盤勢分析

大盤自12,197點拉回修正至8,523點共修正3,674點，反攻至昨（27）日高點12,686點，反彈4,163點，反彈比率為1.13，並創30年新高、一舉突破12,682點。惟全球疫情並未趨緩，經濟復甦力道仍須觀察，但由於資金狂潮再起，且台積電（2330）有機會接獲英特爾代工訂單，讓加權指數開外掛，多頭氣勢強勁。

投資建議

題材部分可留意半年報獲利成長股，近期選股方向，可留意台灣競爭力最強的半導體相關族群，包括漢唐、精測、雍智科技、旺矽、京鼎、弘塑、帆宣、家登等將因先進製程而迎來商機。

IC設計指標股包括聯發科、聯詠、矽創、昂寶-KY、世芯-KY、神盾、矽力-KY、創意等，任天堂進軍大陸市場，供應鏈原相、立積、瑞昱等添動能。

5G創造科技新世代，相關個股如網通的中磊、啟碁、昇達科、智邦、智易，及光通訊的眾達-KY、聯亞、統新、波若威、前鼎、光環等，PA在5G時代用量將增加，穩懋、全新、宏捷科等營運回升，散熱的超眾、雙鴻、泰碩、奇鋐、健策等也因5G而受惠。

三倍券帶動的內需族群如食品的統一、購物通路三商、富邦媒、寶雅，超商的統一超、全家，飯店如雲品、夏都、華固、國賓、晶華，旅行社的鳳凰、雄獅，運輸的華航、長榮航、台灣高鐵、大車隊等。