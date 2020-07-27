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台積電推台股創新高 專家：受惠疫情

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
台積電27日突破11兆市值，財信傳媒董事長謝金河指出，「台積電產業鏈形成的聯盟會更加茁壯。」（photo by Twitter）
台積電27日突破11兆市值，財信傳媒董事長謝金河指出，「台積電產業鏈形成的聯盟會更加茁壯。」（photo by Twitter）

美中貿易戰後資金回流台灣及防疫成功，加上台積電市值突破11兆助攻，台股創歷史新高！台股27日股價創30年來新高12682點，台積電股價漲至424.5元，市值突破11兆元大關。財信傳媒董事長謝金河表示，成功的防疫使環境穩定，及從中美角力中獲得資金回流是關鍵。

股市歷史新高

台股挺過疫情崩跌27日以12686.36點創下歷史新高，強勢反彈，再搭上資金行情，順利突破歷史高點。財金專家謝金河說：「台灣花了一甲子打造的綠色矽島，尤其是台積電在全球競爭中一路挺進，這是值得驕傲的一刻。」

他也說，2020年台積電不受新冠肺炎疫情影響，公司甚至推估全年營收可望成長逾2成，優於先前預估的17到19%。顯見後張忠謀時代的雙首長制度，董事長劉德音和總裁魏哲家處理公司危機得宜，也持續在先進製程上領先競爭對手，帶領台積電營運表現陸續創新高。

台積電破11兆

謝金河表示，台積電拉漲停後市值達11兆元，是一個不可思議的數字，加上聯發科也大漲，市值順利超車鴻海，成為台灣巿值第2大企業，台灣由台積電、聯發科2大半導體代工雙核心領航的架構也已經確立。

「台積電產業鏈形成的聯盟會更強壯。」謝金河指出，台積電撐起整個半導體產業鏈，其裙帶產業鏈形成的聯盟會更加茁壯。他認為，中國之後強化支撐半導體企業時，台灣的產業鏈價值也會因此提高，呼籲政府應更加努力，讓台灣的經濟發展腳步愈走愈踏實，資本市場也能愈強壯。

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