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非電子族群奄奄一息 可注意內需及證券股

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導
金融股表現不一，以證券商股價最強勢，主要受惠於資金狂潮，台股成交量居高不下。圖／聯合報系資料照
金融股表現不一，以證券商股價最強勢，主要受惠於資金狂潮，台股成交量居高不下。圖／聯合報系資料照

台股加權指數27日一度衝上歷史新高，終場大漲284點，收在12,588點。不過，漲勢主要由台積電（2330）帶動，電子股表現遙遙領先，金融股逆勢走跌，生技股更是漲多回檔。

英特爾7奈米失利，助攻台積電27日漲停，聯電及半導體相關設備廠帆宣同樣收漲停，聯發科大漲7.8%，半導體、IC設計類股領軍，帶動大盤大漲2.3%。電子指數強漲4.7%，為27日最風光族群。

相反的，其他類股奄奄一息。在集中市場的所有類股中，以紡織類股下跌4.2%最慘，再來是生醫類股下跌3.7%、造紙類股跌3%。在櫃買市場中，則以生醫類股跌4.6%最重，也造成櫃買指數27日下挫1%，連黑三天。

生技股遭重擊，指標股「天國一輝」（中天、杏國、合一及杏輝）及亞諾法、永昕、合世等熱門個股，27日全跌停。市場人士認為，生技股差異大，投資人短期內最好避開新藥族群，可注意疫苗、口罩、檢測等題材。

另外，以往在大盤攻占歷史高點時，金融股通常占有一席之地，扮演助攻及穩盤的角色。但27日資金同樣棄守金融股，金融指數下挫1%，收在當日最低點1,251點，跌破周線及月線。

金融股表現不一，以證券商股價最強勢，主要受惠於資金狂潮，台股成交量居高不下。宏遠證及康和證27日都收漲停，致和證大漲近8%，大慶證、統一證、大展證及群益證也都收紅。

事實上，在過去一周表現最佳的十檔金融股中，證券股就占七檔。以宏遠證大漲17%最強，康和證也有14%的漲幅。市場預期，只要台股成交熱度仍高，證券股就可望受惠。

群益金鼎證券指出，台股盤面上類股強弱分明，族群中個股走勢分歧，整體盤勢個股跌多漲少。不過，具備業績題材的主流股與產業趨勢成長的族群維持強者恆強的態勢，選股上建議採取汰弱留強的策略。

聯邦金鑽平衡基金經理人周鉦凱認為，蘋概股、5G、IC設計、內需消費股等將是第3季台股布局核心。長期來看，半導體、人工智慧（AI）與5G等科技類股仍為未來焦點。整體而言，由於半導體強勢及下半年蘋果將發表新機，可樂觀預期指數仍有機會挑戰新高，逢低布局。

生技股 金融股

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