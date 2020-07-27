台積電太旺！股價衝400大關 單日寫十大驚奇

台積電(2330)今(27)日開高站上400元大關，且直攻上漲停424.5元鎖到終場，市值飆升至11兆74.54億元，股價、市值雙創新高，統計台積電今日共譜寫出十大驚奇，且推升台股創下歷史新高。

英特爾宣布7奈米製程延後，市場認為有機會交由台積電代工，台積電ADR上周五大漲9.69%，再創收盤新高，收在73.9美元，台積電今日則是跳空開高，以420.5元開出，上漲34.5元，一舉站上400元大關，且一路攻上漲停424.5元作收，上漲38.5元。

台積電收盤價及市值雙雙創下歷史新高，同時單日漲點、漲幅也都寫下最高紀錄，統計自7月以來，股價漲幅達35.6%，另外，在法說會後股價在7個交易日上漲18.7%，都是以往所罕見的表現；台積電市值飆升至11兆元，加上ADR的漲勢，也推升台積電全球市值排名往前推進，寫下歷年來最佳紀錄。

多家外資近期陸續調高台積電目標價至500元之上，繼亞系外資率先喊出台積電目標價上看500元之後，兩家外資跟進喊上500元，美系外資重申加碼評等，目標價由375元調高至500元；亞系外資則是將評等由原先的中立調高至優於大盤表現，目標價大幅由343元調高至530元。

台積電預估今年第3季合併營收介於112~115億美元間(新台幣約3,304~3,392.5億元)，可望續創新高，若以新台幣29.5 元兌1 美元匯率假設，毛利率預計介於50~52%間；營業利益率預計介於39~41%間；預估全年資本支出160 ~170 億美元間。

法人預估，台積電第3季EPS可望再創新高，約介於4.66~4.94元間，今年全年EPS預估則約介於18.01~18.95元間，基本面題材，加上英特爾7奈米製程延後可望釋出代工訂單的消息激勵，台積電股價急漲，今日外資買超18,171張，連二買，不過投信賣超1,507張，自營商買超865張，合計三大法人買超17,529張。

隨著台積電股價衝上歷史天價，創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家、董事曾繁城等人都因此身價大漲，以張忠謀在2018年退休時持股12萬5,137張股票計算，若都未出售，今日持股增值達531.21億元，退休2年多以來，身價增值244.64億元。