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台股創新高 空手入市小心賠差價

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台積電今日開盤大漲超過30元，拉抬台指期衝向12,466點。台股今日開盤也隨之衝高，開盤12,618.69點，大漲314.65點。記者葉信菉／攝影
台積電今日開盤大漲超過30元，拉抬台指期衝向12,466點。台股今日開盤也隨之衝高，開盤12,618.69點，大漲314.65點。記者葉信菉／攝影

台股指數今(27)日創新高，但收盤約有1,300多檔股票下跌，投資專家們說，空手投資人此時進場要做多的話，小心賺指數卻賠差價機率升高。

觀察今天台股指數衝高，主要是台積電及聯發科兩檔主要權值股帶頭衝，以致收盤指數大漲284.26點，但不含電子股指數收盤大跌218.51點，上漲類股集中在電子股，傳產類股跌幅較大。

法人雖然持續偏多看待台股，但短線急漲將不免陷入整理，因此，這時候要追價的風險增高，真要介入除嚴控停損風險之外，也要慎選個股介入。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，目前還是屬於資金行情，但指數已在歷史高檔區，現階段買進的風險較高，可拉長時間布局已降低風險，例如，採定期分批買進看好的ETF或財報佳的公司，8月中旬前，上市櫃公司要公布上半年財報，投資人可擇優布局，5G、伺服器、雲端等產業發展佳者也是可透過拉長時間布局標的。

國泰證期協理簡伯儀說，不少投資人想搶跌深的生技指標的「天、國、一、輝」股，但必須嚴控停損，否則很容易擴大損失。至於產業趨勢仍呈向上的半導體急5G族群，可找上檔套牢籌碼不多且法人持續加碼者。

期貨分析師林昌興表示，現階段應當居高思危，因今日僅少數權值股走高而拉抬指數，大多數個股股價反而向下。操作上，宜採當日沖銷或隔日沖的短線交易為佳，但要注意技術面上，大盤指數如封閉12,500點附近跳空缺口就應當設停損出場。

除了類股之外，投資人也可觀察近日 VIX與原油反向ETF的走勢，今日生技股顯露疲態，投資人不妨可注意台灣期交所的生技指數期貨，該期貨商品可多可空，也適合在近期留意。

台股指數

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