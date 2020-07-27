聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股創新高收漲284.26點 三大法人買超64.73億元
台股今（27）日由台積電（2330）領軍，早盤高突破12,686點，衝達12,686.36點創下歷史新高，終場以12,588.3點作收，上漲284.26點，創歷史新高，成交量2,523.99億元；三大法人買超64.73億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超72.42億元，投信賣超1.31億元，自營商賣超（合計）6.38億元，其中自營商（自行買賣）買超3.54億元，自營商（避險）賣超9.92億元。
台股今日創下新里程碑，台積電攻上漲停424.5元作收，聯發科及聯電強漲，大盤指數盤中及收盤都創下歷史新高，終場收在12,588.3點，漲幅2.31%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言