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台股創新高收漲284.26點 三大法人買超64.73億元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台股27日由台積電（2330）領軍，早盤高突破12,686點，衝達12,686.36點創下歷史新高。記者葉信菉／攝影
台股27日由台積電（2330）領軍，早盤高突破12,686點，衝達12,686.36點創下歷史新高。記者葉信菉／攝影

台股今（27）日由台積電（2330）領軍，早盤高突破12,686點，衝達12,686.36點創下歷史新高，終場以12,588.3點作收，上漲284.26點，創歷史新高，成交量2,523.99億元；三大法人買超64.73億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超72.42億元，投信賣超1.31億元，自營商賣超（合計）6.38億元，其中自營商（自行買賣）買超3.54億元，自營商（避險）賣超9.92億元。

台股今日創下新里程碑，台積電攻上漲停424.5元作收，聯發科及聯電強漲，大盤指數盤中及收盤都創下歷史新高，終場收在12,588.3點，漲幅2.31%。

台積電 三大法人 台股

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