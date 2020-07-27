台股創新高收漲284.26點 三大法人買超64.73億元

台積電今日股價再創新高，來到新台幣424.5元，市值飆升11兆元，也帶動台股打破高懸30年的12682點紀錄，盤中最高來到12686點。對此有網友好奇發問，「台積電是走對了哪一步」才有現在非凡的成果，貼文掀起鄉民熱議。

2020-07-27 14:48