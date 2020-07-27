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經濟解析／台積電為何能打敗700磅大猩猩 狠甩英特爾？

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台股創新高 公司總市值及股價后座大洗牌

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股站上歷史高點，市值與千金股的后座再度洗牌。 記者葉信菉／攝影
台股站上歷史高點，市值與千金股的后座再度洗牌。 記者葉信菉／攝影

台股指數今（27）日創歷史新高，也讓台股市值與千金股的后座再度洗牌，聯發科（2454）擠掉鴻海而成功登上台股市值后座，祥碩也再度搶回台灣股價后座。

聯發科今日盤中曾上漲至735元，漲幅約8.8%，也讓公司總市值衝高到1.16兆元；收盤時的股價為728元，漲幅7.85%，今日公司總市值提升到約1.15兆元。

鴻海今日股價表現相對疲軟，盤中一路走低，曾滑落到78元，讓公司總市值低於聯發科而遭擠下后座；終場收在最低價78元，跌幅2.5%，公司總市值降至約1.08元。

台積電、聯發科及鴻海仍是台股公司市值兆元的三巨頭，台積電今日市值站上11兆元。

台積電今日盤中亮燈漲停至424.5元，也帶動高價股的表現，千金股近期在後座爭奪戰中，祥碩與矽力-KY廝殺激烈，今日在台股創新高之下，祥碩再度奪回后座，收盤股價為1,830元，高於矽力-KY收盤價的1,755元。

今日千金股的表現中，大立光雖未能重返4,000元關卡，但多數時間的股價維持在平盤之上，收盤為3,815元，上漲15元；祥碩則呈現強勢，開高後就在高檔橫盤；矽力-KY也表現不俗，但股價漲幅遜於祥碩；千金股僅信驊股價表現最為弱勢，收盤跌幅約4%。

（千金股排行）
（千金股排行）
（台股市值三巨頭）
（台股市值三巨頭）

台積電 台股指數 聯發科 鴻海 祥碩

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