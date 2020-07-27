台股新里程碑 漲284點收12,588創收盤歷史新高

台股指數今（27）日盤中創下12,686.36點歷史新高後，多頭依然堅守指數高檔，終場收盤指數為12,588.3點，大漲284.26點，也創下歷史新高，成交量為2,523.99億元。

台股收盤指數原先歷史高點是1990年2月10日的12,495.34點，接下來在1990年2月12日盤中指數創下12682.41點新高。今日則在台積電（2330）亮燈漲停至424.5元帶動下，大盤指數在盤中及收盤同創歷史新高點。

今日盤面焦點集中在台積電、聯發科及聯電三雄，這三檔股票成交值也排名今日前三名，其中，台積電及聯電股價衝上漲停板價，聯發科也逼近漲停板價，帶動整體投資氛圍。

台積電及聯發科股價的衝高帶動今日高價股走勢，整體成交值大的玉晶光、國巨、世芯-KY 、環球晶、穩懋、大立光、祥碩及愛普等股價也同步走揚；百餘元股價的精材、義隆、台達電及華新科等股也隨之被帶動。

法人表示，今日盤中激情也讓非電子股承壓，上市紡織、造紙、生技、橡膠、汽車及觀光類股跌幅相對較大；上櫃指數不僅開高走低，跌落至平盤之下，上櫃生技股指數跌幅更超過4%。短線上，雖科技股躍為主流趨勢，但投資人居高思危之下，後市仍呈橫盤整理再攻的走勢。

【中央社／台北27日電】

受到台積電美國存託憑證（ADR）強漲近9.7%激勵，台股今天由台積電漲停帶動，盤中指數大漲逾382點，成功突破12682點，以12686.36點寫下歷史新高點；終場收在12588.30點，同步創下歷史最高收盤價位。

英特爾無預警表示，7奈米製程產品將延遲6個月上市，且不排除將晶片委外代工。受此消息激勵，台積電ADR上週五大漲近9.7%，帶動台積電股價今天開高走高，並攻上漲停板424.5元鎖住，創下歷史新高價，成交量能達9.8萬張，漲停價仍有1.4萬張買單排隊。

台股今天以12618.69點開出，加權指數早盤一度上漲逾382點，飛越歷史高點12682點，來到12686.36點再創新高，但隨後維持12600點附近高檔整理。台股終場上漲284.26點，收在12588.30點，漲幅2.31%，成交值新台幣2523.99億元。

不過值得注意的是，台股創新高主要來自台積電強漲貢獻，台股集中市場今天上漲家數僅150家，下跌家數高達763家，且櫃買指數則弱勢下跌1.06%。

觀察權值股表現，聯發科上漲7.85%，收728元；聯電強攻漲停21.7元，大立光小漲0.39%，收3815元；鴻海則下跌2.5%，收在78元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股創下歷史新高點，但投資人恐相對「無感」，主要是因為指數貢獻來自台積電，目前上方無壓力，但未來也得持續其他個股表現；若回檔整理時，要觀察5日均線是否能有支撐守穩。