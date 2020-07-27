改寫台股紀錄！台積電走對哪一步？網友曝「2成功關鍵」

台積電今日股價再創新高，來到新台幣424.5元，市值飆升11兆元，也帶動台股打破高懸30年的12682點紀錄，盤中最高來到12686點。對此有網友好奇發問，「台積電是走對了哪一步」才有現在非凡的成果，貼文掀起鄉民熱議。

原PO在PTT發文表示，台積電市值、股價屢創新高，技術也一直領先全球，堪稱台灣之光護國神山，對於人口數少又沒有天然資源的台灣來說，實在是一件奇蹟，想必過程有許多關鍵抉擇點，「那麼台積電是走對了哪一步，才能繳出當今傲人的成績」。

問題曝光後，眾人留言回應，「技術和客戶服務到位」、「夜鷹計畫啊！這計畫展開後就沒人追得上了」、「根留台灣，反觀整天看中國流口水的HTC、聯電」、「賺世界的錢，而不是只有中國」、「企業賺到錢不斷投入研發，而不是墨守成規」、「夜鷹計畫就可以看出台積電野心，24小時不間斷的研發，才將10奈米晶片試產成功」、「投資本土，技術保護戒心」。綜合以上網友意見，大家認為台積電選擇將「關鍵技術根留台灣」和「持續技術開發」為成功因素。

另外，財信傳媒董事長謝金河也針對台股創下新里程碑提出見解，過去30年台灣面對中國大陸崛起的吸金壓力，台積電從困難中慢慢挺進，一路站穩全球市場，尤其今日台積電拉漲停市值達11兆元，聯發科大漲市值順利超越鴻海，成為全台第二大巿值企業，台灣由台積電，聯發科雙核心領航的架構也確立。

台積電創下好成績吸引不少外資買超，Aletheia資本對台積電發喊出高達550元的目標價，一舉排行市場第一高，原先對台積電喊中立的麥格理和野村證券，也在今天升評台積電，分別喊上530元、450元，而里昂和摩根大通均為500元、滙豐460元、野村450元目標價。