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七成都買台積電！這檔台股ETF爆量飆漲停

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
富邦科技今（27）日跟進台積電漲停。（券商軟體）
富邦科技今（27）日跟進台積電漲停。（券商軟體）

英特爾大單十拿九穩！權王台積電今（27）日挾資金利多，開盤不久就奔上漲停領台股衝破12,682點歷史天線，連帶推升買到台積電的ETF跟踩油門，包括規模最大的元大台灣50（0050）盤中噴漲5%，含「積」量最高的富邦科技（0052）更亮燈鎖死，創下七年來大量。

富邦科技午盤後攻上漲停，不僅爆出400張以上、2013年7月底來最大量，最新股價達91元，也直追元大台灣50的103元，很有機會成下一檔「破百元」的ETF。而富邦科技飆漲，完全憑靠台積電，加上買氣強大，富邦投信顯示，該ETF目前溢價逾2.6%。

投信投顧公會統計至6月底，富邦科技是全台股基金、包含主動式基金，持有台積電權重最高的基金，比率達67.19%，其次是富邦台50和元大台灣50均持有四成左右。若以富邦投信最新清單，其持有台積電權重更逼近七成、超過69.7%。

也因為台積電買很多，富邦科技今天開盤就大漲6%，堪稱台股ETF第一強，後隨台積電攻漲停，ETF在強大買氣下亮燈。富邦投信統計，以台積電等科技股的貢獻，富邦科技合理淨值約88.95元，但因買氣加乘，股價衝破九字頭、達91.3元。

至於規模王元大台灣50，今天盤中飆漲5%，收盤有望守住100元，表現同樣吸睛。而同樣追蹤台灣50指數的富邦台50（006208），亦翻漲4%-5%，股價直逼60元；小資族想買「便宜」的0050，006208一張六萬元，其實也不便宜了！

台積電 富邦投信 ETF

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