台股創新高 謝金河：台積電、聯發科雙核心領航確立

台股今（27）日寫下新的里程碑，早盤一度衝達12,686.36點，刷新歷史紀錄，財信傳媒董事長謝金河表示，台積電（2330）拉漲停，市值11兆元，是一個不可思議的數字，聯發科也順利超車鴻海，成為台股市值第二大公司，台灣由台積電、聯發科雙核心領航的架構確立。

謝金河今日以台股的新里程碑為題發文指出，在台積電助攻下，台股盤中寫下12,686.35點新天價，一舉超越高懸30年的12,682.41點關卡，經過30年調整，台股重新踏上新的里程碑，是台灣蛻變的重要起點。

謝金河強調，過去30年，台灣面對中國大陸崛起的吸金壓力，連美國國務卿蓬佩奧也不諱言說我們把台灣邊緣化，但台灣卻能在困難中步步爬起來，這是難得的成績，台灣花了一甲子打造的綠色矽島，尤其是台積電在全球競爭中一路挺進，這是值得驕傲的一刻。

他說，今天台積電拉漲停，市值達11兆元，是一個不可思議的數字；聯發科大漲，市值順利超車鴻海，成為全台第二大巿值企業，台灣由台積電，聯發科雙核心領航的架構也確立。

謝金河表示，台股創新高，是由台積電、聯發科、聯電、世界先進及日月光領航的架構，一定會發生資金排擠效應，造成其他股票的殺盤，今日生技股賣壓加重，其他產業也面臨壓力，但支撐力比預期強，顯示台股的資金行情尚未到盡頭。

謝金河認為，未來是一個大洗牌的時代，廣達今日股價正式超越鴻海，是1990年以來頭一遭，這些年廣達把生產線移回台灣，郭董退居二線，命運也跟著出現變化。最近寶成公告裕元工業上半年虧損1.5~1.6億美元，跟去年上半年大賺1.65億美元完全不一樣，寶勝從去年上半年賺4.63億港元變成小賺1,700萬港元，贏家與輸家迥然不同。

謝金河強調，台積電撑起整個半導體產業鏈，台積電大聯盟會更加茁壯，中國愈用力加持半導體產業，台灣的產業鏈價值會更高。有台積電扮演護國神山角色，台灣的主政者要更加努力，讓台灣的經濟發展腳步愈走愈踏實，台灣資本市場才能愈走愈強壯。

台積電今日開高走高，盤中攻上漲停424.5元，上漲38.5元，為大盤大漲的重要動能；聯發科也是開高走高，一度拉升至735元，市值達1兆1,678.41億元，超車鴻海成為市值第二大公司。

鴻海除息後面臨貼息窘境，今日開低跌破80元，不僅市值落居第三，股價更遭廣達超越，盤中一度下探至78元；廣達今日以79.8元小跌開出，一度翻紅拉升至81.8元，最低則是79.7元，小跌0.2元，盤中企圖守在平盤之上。