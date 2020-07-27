英特爾激勵台積電跳空漲停 半導體設備全面大漲

全球處理器龍頭英特爾7奈米進展不順，委外台積電（2330）代工生產高階產品機會大增，今（27）日台積電股價跳空漲停，外資買盤蜂擁而至，連帶台積電供應鏈昇陽半、弘塑、閎康、帆宣、辛耘、家登等全面大漲，法人指出，半導體族群下半年受惠於題材及台積電資本支出增加，營運動能將優於市場預期。

英特爾上周財報會議鬆口7奈米研發不順，不排除未來委外生產，三星7、5奈米良率不佳，台積電成業界為唯一首選，台積電目前已經掌握超微（AMD）大單，未來將同時掌握兩大處理器生產訂單，業界表示，台積電先前上修資本支出到160至170億元，顯示未來產業展望仍相當樂觀，未來每年10%成長無虞，連帶帶動台積電供應鏈半導體設備展望將優於預期。

國際半導體產業協會調查顯示，這波資本支出走強由多個半導體產業類別的成長所帶動。晶圓廠設備（含晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備）預計2020年將成長5%，接著受惠於記憶體支出復甦以及先進製程和中國市場的大額投資，2021年將大幅上升13%；而佔晶圓製造設備總銷售約一半的晶圓代工和邏輯製程支出2020年及2021年也將維持個位數穩定增長。DRAM和NAND Flash記憶體2020年支出將超過2019年的水平，這兩個記憶體類別在2021年成長幅度也將分別超越20%。