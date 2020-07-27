KO空頭！美銀挺玉晶光 喊到900元

天風證券唱空玉晶光（3406），但大咖外資看好不變，繼野村證券把玉晶光目標價喊到980元，美銀證券今（27）日出具報告，樂觀新款iPhone推出、高階鏡頭以及整體產品組合優化，玉晶光下半年動能大爆發，目標價一舉從810元拉到900元，激勵玉晶光今天「暴衝」。

玉晶光上周被天風證券帶頭打到628元低點，一周重挫達13%，不過在瑞信證券撇清，相關傳聞「不實」牽連和打擊大立光外，美銀最新報告也「意有所指」，直接在標題寫下「專注出貨、忽略雜音」，並在導言點出，謠言把玉晶光打到低點，根本是天下掉下來的難得買點。玉晶光今回神大漲，漲幅一度擴大到7%，反攻677元。

美銀表示，玉晶光從高點以來，波段下挫23%，來自市場謠傳，韓國和中國兩大鏡頭廠打入蘋果鏈，嚴重威脅玉晶光。但實際情況是，玉晶光和兩大對手新產品的重疊率極低，一點也不影響下半年iPhone出貨的效益爆發。利空打擊，正是多頭切入良機。

美銀進一步說，玉晶光高階鏡頭研發有成，下半年除了iPhone 12搶到單，高階鏡頭升級及產品組合優化，也創造良好動能。以7月來說，玉晶光營收有望比6月跳增四到五成，第3季營收季增率更上看66%，毛利率挑戰50%，不只KO空頭，還比樂觀派預期多很多。

美銀預期，新進的韓國對手可能在第3季底，拿下小量6P遠攝鏡頭訂單，玉晶光持續專注5P超廣角鏡頭和7P鏡頭出貨，競爭壓力微乎其微。與此同時，玉晶光鏡頭單價提升帶來可觀挹注，目前每顆7P鏡頭單價達2美元以上，換算玉晶光2020-2022年獲利可額外多出5%-10%。

美銀補充，由於終端需求減弱，市場普遍認為高階鏡頭升級將放緩，但未來幾年，5P／6P鏡頭仍會是主流，新推出的8P／9P鏡頭也會被更多機種採用，率先量產高階鏡頭的廠商利基鞏固，另蘋果和大立光進行核准協議，也可望為玉晶光降低IP門檻。

美銀最新對玉晶光今、明、後年每股純益（EPS）預測達31元、49元、59元，目標價採用18倍本益比，喊上「九」字頭。