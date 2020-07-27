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台積電強大在哪？外資喊到550元驚天價！

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電太強大！外資圈繼大小摩相繼喊出500元以上目標價，先前喊聯發科攻千元的「超狂外資」Aletheia資本，最新也針對台積電發報告並喊出高達550元的目標價，一舉排行市場第一高；此外，原先對台積電喊「中立」的麥格理和野村證券，也雙雙在今天升評台積電，分別喊上530元、450元的目標價。

以「基本」目標價看，Aletheia最新對台積喊到550元，比下里昂的500元、成全市場對權王最「狂」的財測，其次麥格理升評台積電至「優於大盤」、目標價530元排第二，里昂和摩根大通均500元第三，滙豐460元第四，野村450元第五。

而摩根士丹利是「樂觀」情境喊台積挑戰530元，「基本」目標價仍保持408元。受利多激勵，台積電今早盤一度「漲停」！創下2013年4月以來再度「亮燈」紀錄，由於台積股價更高，今天漲停的漲元達38.5元，則是歷史最高。

Aletheia資本表示，英特爾7奈米面臨瓶頸，為避免被對手拉開距離，2022年初有望將CPU大單外包給台積電。且此次外包可望創造高達210億美金的收入，推動晶圓產業的潛在市場規模（TAM）從2019年的620億美元，大幅成長35%之多。

Aletheia資本指出，台積電挾先進技術，有望從英特爾大餅分得最多利潤，長線成長性上看5%-10%。資金流來看，最近國際資金大掃貨台積電，也凸顯投資人持續對半導體題材充滿興趣，打破了該券商先前認為華為禁令可能讓類股承壓的想法。

Aletheia資本進一步說，英特爾7奈米遲到，新一代筆電、伺服器及DT CPU產品線都可能延到2023年才問市，此時超微CPU大單全數下給台積電，將聯手最強盟友積極拓市。為此英特爾可能加強與台積電合作，以縮小任何損失。

根據Aletheia評估，英特爾CPU的製造價值大約130億美金，轉換到晶圓業的收入可達210-220億美金，除了將大幅推升晶圓產業的市場規模，所創造的實質市場價值（market cap）更高達1,600-1,750億美金，台積電估計拿下大半訂單。

目前Aletheia對台積2020-2023年每股純益（EPS）預測18.1元、16.8元、20.7元、23.9元，雖不比摩根大通估到「三個股本」，但本益比給到26倍！以2022年EPS推算，台、美股目標價分別上探550元、95美元。

至於麥格理和野村也基於英特爾外包，同步將台積電評等從「中立」升至「優於大盤」、「買進」，外資圈僅剩瑞信證券還評等權王「中立」。只能說台積基本面太強大，中立派也不得不翻多！

台積電 英特爾

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