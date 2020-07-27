台積電攻上422.5元新天價 帶動台股漲逾300點

台積電（2330）期貨近月合約今（27）日開盤大漲超過30元，拉抬台指期衝向12,466點。台股今日開盤也隨之衝高，開盤12,618.69點，大漲314.65點；領頭羊仍是台積電，開盤即衝高至420.5元，上漲34.5元，一度攻上422.5元新天價。

台積電今日大漲，主要是受到英特爾7奈米製程延後，可能委外代工，因而在上周五（24日）激勵台積電ADR大漲。

第一金投顧表示，由於英特爾7奈米製程延後，可能委外代工，激勵台積電（2330）ADR大漲。但短期投資人仍須居高思危，預期短線仍高呈現高檔震盪整理，接下來將開始邁入財報季，各公司將陸續公告上半年半年報，可關注下半年電子傳統旺季下營運持續轉強的個股。

日盛投顧表示：近期加權指數持續創高，但因國際股市大幅震盪(新冠肺炎疫情、中美關係等因素)，加上短線技術面過熱，恐怕陷入高檔整理震盪，但中期偏多格局未變，維持類股輪動加速態勢。近期美國即將進入財報周，台股亦將公布半年報，短線操作可關注半導體、IC設計、5G相關題材個股操作，慎防追風險。