快訊

酒杯中的苦難：天災擊潰釀造的「2020日本酒危機」

史上最高！台股打破高懸30年的12682點紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電攻上422.5元新天價 帶動台股漲逾300點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台積電開盤即衝高至420.5元，上漲34.5元，一度攻上422.5元新天價。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台積電開盤即衝高至420.5元，上漲34.5元，一度攻上422.5元新天價。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台積電（2330）期貨近月合約今（27）日開盤大漲超過30元，拉抬台指期衝向12,466點。台股今日開盤也隨之衝高，開盤12,618.69點，大漲314.65點；領頭羊仍是台積電，開盤即衝高至420.5元，上漲34.5元，一度攻上422.5元新天價。

台積電今日大漲，主要是受到英特爾7奈米製程延後，可能委外代工，因而在上周五（24日）激勵台積電ADR大漲。

第一金投顧表示，由於英特爾7奈米製程延後，可能委外代工，激勵台積電（2330）ADR大漲。但短期投資人仍須居高思危，預期短線仍高呈現高檔震盪整理，接下來將開始邁入財報季，各公司將陸續公告上半年半年報，可關注下半年電子傳統旺季下營運持續轉強的個股。

日盛投顧表示：近期加權指數持續創高，但因國際股市大幅震盪(新冠肺炎疫情、中美關係等因素)，加上短線技術面過熱，恐怕陷入高檔整理震盪，但中期偏多格局未變，維持類股輪動加速態勢。近期美國即將進入財報周，台股亦將公布半年報，短線操作可關注半導體、IC設計、5G相關題材個股操作，慎防追風險。

台積電 台股

延伸閱讀

攻全球市值第10大！台積電成本週焦點 台股挑戰歷史新高

IC設計四千金 齊步攀高峰

半導體股威風 領軍攻堅

台積拚全球市值前10強 領軍台股挑戰歷史新高

相關新聞

史上最高！台股打破高懸30年的12682點紀錄

台股上午開盤後在台積電大漲帶動下，打破高懸30年的12682史上最高紀錄，盤中最高來到12584點。

台積電帶頭衝 台股開盤1小時爆量千億元

台股指數今（27）日創下歷史新高，台積電當然是主要功臣，台積電今日早盤即爆出巨量，台股開盤不到1小時的成交值也突破千億元...

台積電攻上422.5元新天價 帶動台股漲逾300點

台積電（2330）期貨近月合約今（27）日開盤大漲超過30元，拉抬台指期衝向12,466點。台股今日開盤也隨之衝高，開盤...

金價創新高 黃金概念股早盤開高

新冠肺炎疫情陰影未去，美元持續下跌，不少投資人為避險轉向黃金，國際金價上周五（24）日來到近1,900美元水準，創歷史新...

攻全球市值第10大！台積電成本週焦點 台股挑戰歷史新高

儘管美中關係緊張加劇，歐美股走跌，但看好台積電ADR強漲效應，投資人預期台股本週有機會向上挑戰12682點歷史高點。投顧...

外資升評股／GIS、穩懋 三大法人買

全球主要經濟體央行維持貨幣寬鬆政策，協助企業度過疫情衝擊，也帶動國際資金大舉流入台股，「外資升評股」成為市場焦點。觀察近...

外資升評股 盤面新亮點

隨著國際熱錢不斷潮湧台股，帶動指數持續創高走揚，市場預期行情突破12,682點歷史新高近在咫尺。市場交投轉熱，外資近來看...

外資升評股／元大金 受青睞

國際熱錢湧進台股，其中在金融股方面，包括元大金、玉山金、中信金等金控業獲利表現亮眼，受到法人青睞。

外資升評股／亞德客、聚陽 獲利創高

國際熱錢湧入台股，市場交投熱絡，傳產族群中，包括聚陽、亞德客-KY、豐泰等「外資升評股」成為投資人追捧亮點。

外資升評股／京元電、環球晶 動能強

受惠於5G加速布建，法人看好京元電、穩懋、環球晶等營運本季顯著加溫，觸控模組廠GIS-KY也將因疫情推升平板和筆電需求，...

IC設計四千金 齊步攀高峰

IC設計「四千金」矽力-KY、祥碩、信驊、譜瑞-KY訂單動能強勁，營運喊衝。矽力、信驊、譜瑞將率先表態，三家公司本季營收...

聯家軍出貨增 Q3業績補

除了IC設計四千金基本面走揚，聯發科、聯詠、原相等聯電集團IC設計轉投資公司近期營運同步活跳跳，晶片產品放量出貨，本季業...

熱門新聞

台積電攻上422.5元新天價 帶動台股漲逾300點

台積電挑戰全球市值10強 台股衝破歷史高點在望

買「貴」也不怕！100元的0050 三買法勝率100%

史上最高！台股打破高懸30年的12682點紀錄

台積拚全球市值前10強 領軍台股挑戰歷史新高

IC設計四千金 齊步攀高峰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。