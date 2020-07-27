外資升評股／元大金 受青睞
國際熱錢湧進台股，其中在金融股方面，包括元大金、玉山金、中信金等金控業獲利表現亮眼，受到法人青睞。
元大金6月賺達24.55億元，累計今年上半年稅後純益110.63億元，賺贏去年全年的109.97億元，上半年每股純益達0.91元。
玉山金自結6月稅後純益18.3億元，累計上半年稅後純益96.8億元，較去年同期減少5.3%，每股純益0.83元。其中主要子公司玉山銀上半年稅後純益90.7億元，年減10.6%，玉山證券累計上半年稅後純益成長61.7%，玉山創投稅後純益成長152.9%。玉山金指出，玉山金聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，推動業務穩健發展。
中信金6月稅後純益達4.81億元，累計上半年合併稅後純益191.77億元，每股純益為0.93元；但今年前六月稅後純益從前五月的年增8.7%轉為年減6%。中信金指出，6月業務動能穩健，但當月有個案呆帳提列及一次性認列未分配盈餘稅。
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