外資升評股／亞德客、聚陽 獲利創高

經濟日報 / 記者宋健生曾仁凱／台北報導

國際熱錢湧入台股，市場交投熱絡，傳產族群中，包括聚陽、亞德客-KY、豐泰等「外資升評股」成為投資人追捧亮點。

成衣大廠聚陽受惠歐美解封，服飾零售店重開，帶動訂單回籠；加上高毛利的隔離衣、防護衣、口罩等防疫用品出貨放量，6月自結稅前盈餘3.01億元，年增40.6%，更比5月大增1.73倍，創下今年單月獲利新高，表現優於法人預期。累計聚陽今年上半年每股盈餘已達4.94元。受此激勵，聚陽最近獲得美、日、亞系外資同步調高目標價，推升聚陽股價穩步上攻。

氣動元件龍頭亞德客不畏疫情衝擊，第2季營收創單季新高，上半年營收亦創歷史同期新高。法人指出，自動化需求增溫，又有5G應用訂單挹注，亞德客今年營收、獲利有望雙創新高。

亞德客第2季合併營收53.35億元，季增69%、年增21.2%，累計上半年合併營收84.93億元，年增9.1%。亞德客說，雖然氣動原件需求仍有不確定因素影響，但整體產業仍處於復甦循環中。展望未來，亞德客繼線性滑軌之後，將再開發電動缸及滾珠螺桿等新產品，並代理其他自動化相關元件，以提高獲利。

製鞋大廠豐泰上半年受疫情影響，合併營收340.25億元、年減2.7%；外資認為，Nike長期獲利潛力看好，隨大陸與歐美通路回穩，預期豐泰營運從第4季走升，全年營收可回到成長軌道。

豐泰今年原訂的海外擴建新產線計畫暫緩執行，目前以持盈保泰為首要策略。

營收 聚陽

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