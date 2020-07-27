外資升評股／京元電、環球晶 動能強

經濟日報 / 記者簡永祥陳昱翔／台北報導

受惠於5G加速布建，法人看好京元電、穩懋、環球晶等營運本季顯著加溫，觸控模組廠GIS-KY也將因疫情推升平板和筆電需求，加上Mini LED模組具成長潛力，紛紛調升買進評等，相關個股也成為法人點火標的。

京元電上半年合併營收146.59億元，年增29.2%，法人估今年業績較去年成長高雙位數，年營收突破300億元，全年毛利率有機會超過29%，今年每股純益逾3.3元創新高。

美系外資考量台積電看好5G來臨，帶動AI及高效能運晶片和自駕車等前景，加上環球晶產品組合朝提升平均銷售單位，有助獲利提升，將環球晶目標價由480元調高至577元。不過，環球晶對下半年景氣審慎保守，估與上半年相近。上半年累計272.16億元，年減10.13%。

穩懋下半年受惠5G功率放大器（PA）及光學雷達需求增加，預期本季起營運開始加溫。法人預估，穩懋今年全年每股純益約15.77元，獲利年增49.4%。

觸控模組廠GIS方面，雖今年手機表現較不好，但疫情為NB、平板電腦帶來需求，供應鏈出貨動能較佳，已反映在近期營收，預料今年筆電營收比重可望從13%升到二成。GIS與策略夥伴緊密合作，估明年將有收穫。

營收 環球晶

延伸閱讀

IC封測廠京元電 Q3營運有望續旺

5G晶片測試助攻 法人估京元電第3季業績再衝高

環球晶帶頭 矽晶圓轉強

三大利基股 法人喊買

相關新聞

台積拚全球市值前10強 領軍台股挑戰歷史新高

台積電締造歷史，台股本周精彩可期。半導體巨擘英特爾上周五承認高階製程敗陣，大筆訂單可望外包，激勵台積電美國存託憑證（ＡＤ...

外資升評股 盤面新亮點

隨著國際熱錢不斷潮湧台股，帶動指數持續創高走揚，市場預期行情突破12,682點歷史新高近在咫尺。市場交投轉熱，外資近來看...

外資升評股／元大金 受青睞

國際熱錢湧進台股，其中在金融股方面，包括元大金、玉山金、中信金等金控業獲利表現亮眼，受到法人青睞。

台積股價連飆 布局ETF 三招搶勝率

台積電股價持續創新高，存股族最愛的ＥＴＦ元大台灣五十（0050）上周首度創下「破百元」紀錄。觀察本波全球資產高漲，不少台...

外資升評股／GIS、穩懋 三大法人買

全球主要經濟體央行維持貨幣寬鬆政策，協助企業度過疫情衝擊，也帶動國際資金大舉流入台股，「外資升評股」成為市場焦點。觀察近...

外資升評股／京元電、環球晶 動能強

受惠於5G加速布建，法人看好京元電、穩懋、環球晶等營運本季顯著加溫，觸控模組廠GIS-KY也將因疫情推升平板和筆電需求，...

外資升評股／亞德客、聚陽 獲利創高

國際熱錢湧入台股，市場交投熱絡，傳產族群中，包括聚陽、亞德客-KY、豐泰等「外資升評股」成為投資人追捧亮點。

台積電挑戰全球市值10強 台股衝破歷史高點在望

台積電有望挑戰全球市值第10大上市公司，投顧看好在資金豐沛以及科技相關題材推升下，台股持續盤堅向上，有望挑戰12682點的歷史高點。

買「貴」也不怕！100元的0050 三買法勝率100%

台積電飆高音，元大台灣50上周首度創下「破百元」紀錄，觀察本波全球資產高漲，不少台股掛牌ETF身價也水漲船高，法人指出，投資人可善用三個「勝率100%」的絕招布局價格大漲的ETF，既控制波動又不錯失報酬。

熱門新聞

買「貴」也不怕！100元的0050 三買法勝率100%

台積電挑戰全球市值10強 台股衝破歷史高點在望

台積拚全球市值前10強 領軍台股挑戰歷史新高

外資升評股／GIS、穩懋 三大法人買

外資升評股／元大金 受青睞

外資升評股／京元電、環球晶 動能強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。