外資升評股／京元電、環球晶 動能強

受惠於5G加速布建，法人看好京元電、穩懋、環球晶等營運本季顯著加溫，觸控模組廠GIS-KY也將因疫情推升平板和筆電需求，加上Mini LED模組具成長潛力，紛紛調升買進評等，相關個股也成為法人點火標的。

京元電上半年合併營收146.59億元，年增29.2%，法人估今年業績較去年成長高雙位數，年營收突破300億元，全年毛利率有機會超過29%，今年每股純益逾3.3元創新高。

美系外資考量台積電看好5G來臨，帶動AI及高效能運晶片和自駕車等前景，加上環球晶產品組合朝提升平均銷售單位，有助獲利提升，將環球晶目標價由480元調高至577元。不過，環球晶對下半年景氣審慎保守，估與上半年相近。上半年累計272.16億元，年減10.13%。

穩懋下半年受惠5G功率放大器（PA）及光學雷達需求增加，預期本季起營運開始加溫。法人預估，穩懋今年全年每股純益約15.77元，獲利年增49.4%。

觸控模組廠GIS方面，雖今年手機表現較不好，但疫情為NB、平板電腦帶來需求，供應鏈出貨動能較佳，已反映在近期營收，預料今年筆電營收比重可望從13%升到二成。GIS與策略夥伴緊密合作，估明年將有收穫。