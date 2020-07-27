外資升評股／GIS、穩懋 三大法人買

經濟日報 / 記者周克威／台北報導

全球主要經濟體央行維持貨幣寬鬆政策，協助企業度過疫情衝擊，也帶動國際資金大舉流入台股，「外資升評股」成為市場焦點。觀察近十個交易日，GIS-KY、穩懋等均獲三大法人買單進駐。

其中以GIS-KY獲買超1萬張最多，穩懋買超7,349張、聚陽買超6,489張；但同時期，中信金、玉山金、京元電等被出脫減碼，以中信金賣超4.9萬張較顯著。

大盤多空交戰激烈，這些個股近十個交易日股價漲跌互見，GIS-KY、聚陽等獲買盤加持，股價穩步攀升。中信金、京元電、環球晶等則疲弱下跌。

中信金第1季稅後純益122億元，年增10%，每股純益0.62元，受惠壽險子公司投資利差改善、銀行子公司獲利穩健成長等。展望今年，雖保單宣告利率調降，壽險事業負債成本降幅可望大於經常性收益率下滑幅度，且避險成本壓力減輕，預期台壽保利差可望改善，但因中信銀淨手續費收益受疫情、市場波動影響，加上增提壞帳，影響全年獲利。

京元電第3季在旺季效應、加上陸系客戶因應禁令備貨，稼動率將維持高檔，預估單季營收可望維持季增、年增表現，但第4季可能受到陸系客戶受禁令影響，但市場預期京元電仍有其他客戶填補部分缺口，單季營收維持季減、年增的表現。

豐泰營運中長線穩健，去年運動鞋產、銷量達1.2億雙，為Nike核心供應商，估計運動鞋市場規模明年將強勁復甦，再站上600億美元規模，Nike全球運動鞋市場份額達三成，支撐長期營運。

中信金 京元電

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