外資升評股／GIS、穩懋 三大法人買

台積電飆高音，元大台灣50上周首度創下「破百元」紀錄，觀察本波全球資產高漲，不少台股掛牌ETF身價也水漲船高，法人指出，投資人可善用三個「勝率100%」的絕招布局價格大漲的ETF，既控制波動又不錯失報酬。

2020-07-26 14:30