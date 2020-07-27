外資升評股 盤面新亮點

經濟日報 / 記者王皓正魏興中／台北報導
國際熱錢湧入台股，市場交投轉熱，外資看好的個股受到市場熱議，「外資升評股」成為投資人追捧亮點。 （本報系資料庫）
國際熱錢湧入台股，市場交投轉熱，外資看好的個股受到市場熱議，「外資升評股」成為投資人追捧亮點。 （本報系資料庫）

隨著國際熱錢不斷潮湧台股，帶動指數持續創高走揚，市場預期行情突破12,682點歷史新高近在咫尺。市場交投轉熱，外資近來看好的個股成為市場熱議話題，「外資升評股」也成為投資人追捧的亮點。

圖／經濟日報提供
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台股近期加權指數頻創波段新高，但隨著國際行情高檔震盪，市場多空觀點轉趨分歧，操作難度大增。專家建議，投資人可跟隨外資操作、布局「外資升評股」，股價相對有表現契機。

近期國際資本市場受美中衝突升溫、美股超級財報、疫情等議題干擾，盤勢震盪劇烈，台股也波動，若能挑選具備外資升評概念的個股，將有機會受到市場關注。

法人指出，台股位處高檔，操作困難，投資人在選擇績優股的同時，儘管採低接不追高方式，但仍大嘆賺錢不易，因此跟隨外資籌碼布局的選股策略，成為市場上的擇股利器。

由於外資多具有全球性的資訊研究機構，因此在趨勢上會較一般人判斷更準確；且外資有資金雄厚足以形成風潮，在資訊及資金優勢、且具長期投資特點下，外資買賣標的通常為長期的潛力股。

分析師認為，目前盤面上「外資升評股」相關個股的經營績效及獲利亮眼，配合法人籌碼多、流動性較高，不失為多空震盪下的良好投資策略。

其中，京元電、穩懋、GIS-KY、環球晶、聚陽、亞德客-KY、豐泰、玉山金、元大金、中信金等是市場矚目的十大「外資升評股」。

在台積電法說會報喜下，外資最新報告指出，環球晶有望受惠半導體景氣優於預期，加上美中科技戰導致斷鏈，環球晶市占可望擴大，推估今、明、後年獲利複合成長達12.4%，目標價上修到577元，排行外資圈最高。

聚陽方面，外資最新將聚陽今、明、後年獲利大幅上修16%至33%，預期在美日品牌銷售回溫、防疫產品拉貨擴大聚陽營運規模下，今年第3季營收和毛利率持續成長，今年每股純益估9元，優於去年的8.66元。

玊山金今年以來整體獲利動能不如去年同期，但已經有逐月恢復正常水準的跡象，雖整體業務發展受到疫情影響，但玉山金今年持續強化跨境整合、數位轉型及風險管理，預期財富管理等各項業務可望穩健發展。

外資 台股 聚陽

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