台積市值 拚進全球十強

英特爾（Intel）形同宣告在全球晶片製造敗給了台積電，讓籠罩在美中關係惡化和疫情加劇之下的投資人信心全失，拖累費城半導體指數上周五（24日）下挫1.6%，那斯達克綜合指數在內美股三大指數也全面走跌。

英特爾意外表示，7奈米製程產品將延遲六個月上市，且不排除將晶片委外代工。受此消息衝擊，英特爾周五股價狂跌16.2%。相較之下，在晶片製程如今穩居領先的台積電則大漲9.7%，市值一口氣增加330億美元。英特爾的勁敵、 台積電的客戶超微（AMD）更狂飆16.5%。

挾其ADR漲勢，台積電市值已確定擠下沃爾瑪百貨。若明日在台股交易依此漲勢，台積電市值有機會攻上4,000億美元（約新台幣11.8兆元），成為緊追股神的波克夏公司（Berkshire Hathaway）之後，全球市值第十大上市公司。

台股投資人也期盼，明天開盤的台股，由氣勢正旺的台積電領軍，帶領大盤衝破12,682的歷史高點。

Susquehanna分析師羅蘭（Chris Rolland）發布報告指出，起碼在未來五年，英特爾幾無機會趕上或超越台積電。他認為英特爾應將晶圓廠賣給台積電，但目前看來可行性不高。

花旗分析師徐振志則認為，英特爾很可能將中央處理器（CPU）外包給台積電。

大型科技股周五拖累美股下挫，道瓊工業指數跌182.44點收26,469.89點，標普500和那斯達克綜合指數各跌0.6%和0.9%。一周下來，道瓊和標普各跌0.3%和0.8%，那斯達克跌1.3%，費半跌1.5%。

臉書（Facebook）和蘋果（Apple）上周各跌4.7%和3.9%，跌幅甚於大盤。蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet和臉書占標普500指數占權值約1/4，加劇上周大盤的頹勢。

蘋果、亞馬遜、Alphabet都將在30日盤後（台北周五清晨）公布財報，若財報公布後股價下跌，勢必不利美股表現。