內外資聯手買超股 喊衝

經濟日報 / 記者高瑜君／台北報導

投信買盤持續扮演多方的中流砥柱，自3月起月月買超，7月來買超113億元，外資也加入回補行列，7月至今買超233億元。法人認為，資金行情推升，買盤持續湧進，內、外資兩力匯聚加碼個股如聯電、英業達、緯創等，可望成為盤面領頭羊。

根據CMoney統計，篩選外資、投信7月同步做多且累計買超張數逾5,000張，計有聯電、英業達、緯創、金像電、廣達等，進一步看，以筆電與PCB相關族群較受資金青睞，儘管英業達、緯創近期股價走勢呈現震盪整理，但在傳統旺季加持下，預期營運表現仍有看頭，廣達股價則震盪走高，雖然突破80元大關後逢高遇調節壓力，但在資金未離場下，整理過後有機會再挑戰前高。

PCB的金像電、欣興也是市場人氣指標，24日金像電股價盤中續創波段新高，但隨大盤走弱遇壓翻黑收跌，但仍有外資大單敲進逾6,000張。聯電、光寶科、聯強、元太在營運面各擁題材，非電的富邦金、南亞股價進行整理，醞釀再攻。

儘管近日外資買盤出現縮手情況，但第一金投顧董事長陳奕光分析，從外資動向觀察，外資不是全部買單，而是像擠牙膏方式在買，從6月以來截至7月24日，外資已回補買超1,073億元，但今年來外資仍賣超台股5,552億元，在去中化、去美化等效應持續，加上熱錢流入下，台股仍具有吸引力，外資有機會持續回補。

陳奕光表示，短線上，台股遇到整數關卡會有壓力，反應短線客以及外資的操作，指數留下上影線，這將是資金多頭的新常態，不過從目前台股周線連六紅，看好月線有望繳出連四紅的成績單，預期本周區間落在12,500至12,600點，8、9月走勢可望呈現12,000至13,000的大箱型區間。

展望後市，台新投顧副總經理黃文清指出，短線因美中衝突再起，市場有局勢變化擔憂，但在資金行情延續加上除權息啟動，內資、政府基金等仍在場內，內需消費挹注等市場信心，仍看好表現。後續留意漲多震盪情況、外資動態及上市櫃公司將於8月14日前完成公告第2季季報。

外資 台股 聯電

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