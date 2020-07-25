台灣50登百元 台股ETF首見

權王台積電昨（24）日股價最高攻抵395元、市值10.2兆元史上最高，力助台股抵抗美中關係利空陰影，指數守穩10日線、12,300點關卡，周線連六紅。

綜合華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清看法，台股集中市場昨日抗震，主要拜台積電、聯發科拉抬，但結構出現強勢股轉弱，輪漲步調趨於凌亂現象，應留意指數失真問題，跌破月線12,097點前多方格局不變，積極操作者仍可擇強逢低布局。

半導體巨擘英特爾傳出7奈米研發不順，市場預期台積電可望獲得轉單，激勵昨日一度衝至395元，市值推升至10.2兆元，雙雙再創歷史新高，終場收386元，漲4.5元或1.1%，市值也突破10兆元大關至10.009兆元，收盤價及市值同步締造台股重大里程碑。

台股也因台積電拱上天價及聯發科盤中攻抵703元逾18年高點，集中市場一度攻至12,502點30年新高，但美中緊張情勢升溫，陸股急挫逾3.8%，加上美股期貨電子盤由紅翻黑，引發高檔賣壓出籠，最後壓回跌109點收12,304點，成交量擴增至2,684億元，本月次高量。

櫃買市場在生技、高價電子股同步走弱下，長黑下跌3.85點或2.3%，收162.36點，無力站回月線，也是7月第三次跌幅超過2%。