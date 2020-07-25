台股資金豐沛 散戶大集結

國內散戶衝衝衝，螞蟻雄兵集結股市最前線。中央銀行昨（24）日公布金融情況，6月證券劃撥存款餘額增至2兆3,458億元，連八月增長，續創歷史新高，較5月大增259億元；央行經研處副處長吳懿娟昨日信心喊話，國內資金動能無虞，且7月以來外資仍持續買超台股。

央行統計顯示，6月與股市有關的四大指標全數報佳音，除證券劃撥存款締造新猷，股市融資餘額增至1,701億元、月平均股價指數漲至11,490點，均為四個月新高；股市日平均成交值1,839億元，還創下2009年6月以來逾11年最大，顯示股市展現多頭氣焰，交易非常熱絡。

吳懿娟指出，受資金淨匯入、放款與投資成長增加影響，股市資金動能指標M1B年增率上升為9.9%，為2014年2月以來近六年半新高；M2年增率增至5.42%，為2016年2月以來近四年半高點。根據金管會統計，外資6月淨匯入41.34億美元。

M1B年增率高於M2年增率，被市場視為有利股市上漲的黃金交叉格局。

對於證券劃撥帳戶餘額屢創新高，吳懿娟分析，「全球利率比較低，很多民眾把資金停泊在帳戶準備進入股市，加上民眾領到一些現金股利，也會放在帳戶裡。」今年以來至7月23日止，已發放的現金股利累計6,888億元，接下來到9月都是股利發放高峰期。

除國內散戶摩拳擦掌準備投入股市，外資也積極投資台股；外資匯入後暫泊資金的外人新台幣帳戶，6月餘額降至1,765億元，為四個月低點，月減32億元；吳懿娟表示，外人新台幣帳戶餘額減少是因外資進入股市買股票，統計外資6月在集中市場買超841億元。

吳懿娟說，6月積極參與股市的不只散戶，外資、本國法人也非常踴躍，數據顯示，7月至今外資在股市維持買超。