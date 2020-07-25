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權王目標價 上看530元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

英特爾7奈米量產延後，摩根士丹利、摩根大通兩大外資最新分析，均看好英特爾將外包給台積電，加速台積電先進製程動能更上層樓，摩根士丹利並點名，若外包利多實現，台積電股價將挑戰530元天價。利多激勵外資昨（24）日大買權王1.3萬張，股價和市值飆上395元、10.2兆元新高。

外資昨掃貨台積電，且從美股ADR一路買到台股；早盤台積電最高衝395元，市值飆10.2兆元，再創掛牌和台股新紀錄，後表現雖隨大盤走低，但全場紅盤、收386元，漲4.5元，市值穩逾10兆元。

國際資金昨轉買台積電1.3萬張，拉抬權王全天成交9萬張，創下5月30日來最大量。此外，散戶瘋零股，不少年輕人看到台積電飆高又搶進，權王昨比下前天大熱門的聯電登上零股人氣王，共成交15.2萬股。

摩根士丹利、摩根大通昨搶先出報告唱多台積電，摩根士丹利半導體產業分析師詹家鴻說，英特爾7奈米延宕，預訂2022年底到2023年量產，比台積電3奈米問世還晚，並表示將尋找第三方夥伴外包，對台積電來說無疑是雙重利多。

詹家鴻表示，台積電過去就有幫英特爾外包經驗，因此英特爾想找夥伴，先進製程更強大的台積電絕對是首選，且英特爾很可能下單3奈米，挹注毛利可觀。

摩根士丹利對台積電重申408元基本目標價，但補充在利多實現下，台積電很有機會挑戰樂觀情境的530元超級天價，換算權王潛在市值可達13.7兆元。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷也表示，英特爾一談外包，投資人直覺就是台積電，將買入更多台積電籌碼。

台積電 摩根 英特爾

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