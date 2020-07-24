大江上半年自結獲利9.02億元 EPS 7.62元
大江(8436)董事會通過第二季財報，公告今年1~6月自結獲利9.02億元，較去年同期12.47億元，減少27.67%，每股稅後純益(EPS)7.62元，較去年同期12.15元，減少37.28%。
大江第2季營收22.07億元，季增22.27%。法人認為，隨著客戶拉貨回穩，以及新增客戶加入，大江第2季起營收及獲利較去年同期的衰退幅度收斂，第3季可望轉正。
此外，大江子公司大江基因與衛福部發表快速病毒掃描機QVS-96，已在台灣取證，歐美地區正申請中，由於此設備自動化程度高，單日檢疫樣品數可達2,000件，海外客戶詢問度高。法人認為，自動新冠病毒檢疫機台一台平均售價為70萬美元(約新台幣2100萬元)，受惠自動新冠病毒檢疫機台銷售，以及疫情趨緩，大江下半年營收可望優於上半年。
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