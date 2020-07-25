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聯發科股價 一度衝上700元
聯發科布局5G領域進入收成階段，昨（24）日盤中衝高至703元、逾18年來新高，市值推升至1.1兆元，雖然終場翻黑下跌2元收675元，但仍超越玉晶光、富邦媒，挺進第12大高價股。
法人指出，鴻海昨日股價下跌2.1元收80元，市值降至1.1兆元，聯發科跌勢相對較輕，市值1.0兆元，兩者差距持續縮減至365億元，因站在5G趨勢「對的風口上」，有機會在31日法說會前達成「700元整數關卡、市值超越鴻海」雙目標。
聯發科記取4G進度落後教訓，超前部署5G技術有成，加上美國祭出華為新禁令後，後市具有想像空間，股價自3月19日創下273元波段低點後，展開一波強彈走勢，收復年初的446元高點，昨日最高更漲至703元，創2002年4月19日來新高。
隨聯發科5G晶片陸續獲得中國大陸品牌手機廠採用，近期內外資新出爐報告，相繼將目標價調高至700元以上，里昂更喊出1,200元天價；事實上，去年11月底聯發科發表首顆5G手機晶片天璣1000時，就有法人開玩笑稱，這是暗示股價「天機」上看1,000元，「只是不知道是1張1,000，還是兩張1,000」。
聯發科股價一路過關斬將，昨日更趁玉晶光、富邦媒股價倒退嚕，順勢躋身第12大高價股，近期有機會進一步站上700元，市值在陸續趕過大立光、國泰金、台塑化、中華電後，也可望挑戰第二大權值股鴻海。
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