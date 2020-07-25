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美中終須一戰？台灣須關心3種可能發展

股海自由行／美科技巨擘衝鋒 台廠扮軍火庫

經濟日報 / 朱晏民

全球股市自3月中旬觸底回升以來迄今漲幅普遍已達五成，部分以科技股為主要成分的指數漲幅更大，甚至創下歷史新高或波段新高。本波多頭由美國聯準會實施無限量寬鬆政策所引爆，帶動股市指數與評價同步走高，本波評價重估行情除了因資金寬鬆催化，大型科技股憑藉著趨勢、基本面與催化劑等多重效果，是推升評價走升的關鍵。展望未來，除了評價重估行情得以延續之外，近期企業獲利已開始顯著好轉或上修，將使資金行情逐步接軌到基本面行情，我們對整體股市長期走多抱持樂觀的看法。

每個年代的股市多頭行情，均有不同的超級強勢股來擔當漲勢的重心，只要超級強勢股維持大漲小回的多頭格局，均可有效維繫人氣，支撐股市維持多頭格局。超級強勢股憑藉著「趨勢向上明確」、「獲利大幅成長」、「特定事件催化」下，通常會出現評價重估行情，使整體股市的評價一併墊高。

美股1970年代，漂亮50（Nifty Fifty）是證券投資史上的一個特定專業術語，泛指當時市場投資者廣泛追捧的50檔藍籌股票，包含可口可樂、麥當勞、德州儀器等，當時最高的本益比達40-70倍。在1995-2000年的PC與網路革命時代，英特爾、思科、戴爾、微軟等科技四騎士，最高本益比則交易在40-100倍。本波美股多頭的超級強勢股以FAANGM（Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Google、Microsoft）等科技巨擘領軍，但除了Amazon與Netflix擁有50倍以上較高本益比之外，其餘的本益比也僅在25-30倍，相較過去三次美股大多頭當時超級強勢股的最高本益比，FAANGM評價並未到真正的狂熱階段。

FAANGM分別處在網路社群、電子商務、影音串流、數位廣告等新經濟的大趨勢浪潮，並持續侵蝕舊經濟的大餅，也因具有獨占或領先的優勢，帶動市值水漲船高，累積龐大現金直接併購敵手或新創業者，墊高護城河的優勢地位。FAANGM的企業獲利大幅成長，市場共識預估FAANGM在2020年與2021年獲利將分別成長11%與22%。最後，FAANGM受到特定事件的催化而大漲，因為新冠疫情竟然帶動居家工作、線上學習、遠距醫療等數位生活型態的提早來臨，並使數位生活加速滲透各個層面。

FAANGM的業務持續滲透與擴大，就積極布建雲端/資料中心，這些軍火庫的供應商恰好多數在台廠，不論是伺服器組裝廠，或是半導體、ABF、CCL、散熱等零組件廠，均普遍感受到訂單的熱絡，這些族群也因基本面成為台股今年的強勢主流股，推升台股指數水漲船高。

過去二個月各國經濟逐漸解封，美國ISM製造業與新訂單指數均顯示4月已觸底，5月開始反彈，6月也持續反彈並回到50以上擴張階段。產業面也不斷傳來正面訊息，包含智慧型手機、穿戴式裝置、中國大陸5G基地台、中國大陸汽車銷售、電動自行車、工業自動化訂單等均開始獲得客戶的加單，帶動整體企業獲利於近期結束下修潮且轉為上修，顯示資金行情正逐步接軌到基本面行情。

在股市長線看好的架構下，受惠FAANGM產業向上趨勢明確，FAANGM的軍火庫供應商，包含伺服器組裝/零組件、半導體、ABF、CCL、散熱等是不錯的選股方向。

（作者是凱基投顧董事長）

強勢股 本益比 美股

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