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100元也值得買！不只賺7% 0050報酬率衝上10%

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
台股最大ETF的元大台灣50（0050）今日首度衝百元關，創下台股首見有ETF衝上「三位數」紀錄。 報系資料照
台股最大ETF的元大台灣50（0050）今日首度衝百元關，創下台股首見有ETF衝上「三位數」紀錄。 報系資料照

英特爾有望外包台積電，今（24）日台積電早盤飆漲，衝上395元新高，持有權王達四成、台股最大ETF的元大台灣50（0050）跟漲，首度衝百元關，創下台股首見有ETF衝上「三位數」紀錄。其中，除了0050的17萬名投資人賺錢，若從成立以來就抱股至今，原始投資人的報酬率更高達353%。

值得注意是，近年台積電加速上漲，若拆解0050年度績效，年化報酬率還愈來愈「高」。彭博資訊統計，因台積電腳色愈來愈吃重，0050的年化報酬率不斷提升，過往該ETF換算的年化內部報酬率僅7%，但到今年上半年，平均每年創造的報酬率已提升到10%。

以2003年7月1日起算，每個月定期定額投入0050 1萬元，年化報酬率可達10.6%，隨著台積電上漲，若是2015年1月5日起才投資，五年來的年化報酬率更提升到13.8%。

以投資常用的七二法則來說，以前買0050，7%報酬率要十年才能讓資產翻倍，近幾年進場、10%報酬率則能在七年就多一倍。在這幾年才買0050的投資人，應該對優異的報酬率「很有感」。

對此資產管理業者說明，主要是愈短的投資期，內部報酬率的算法會有些「膨脹」，尤其台股大多頭，短期績效會更好，但這並不是算錯，而是以短期績效來推估長期表現，自然會與實際績效的真實狀況不同。譬如今天投報率1%，一般換算一個月的報酬率會乘以30、等於30%，年化更達到365%。

由於這幾年台股大漲，0050縮短投資年期算出的投報率非常好，不過即使是拉長到17年以來，投報率也已經提高到一成以上，是相當不錯的投資成果。

且法人觀察，0050往往有上漲時比大盤更會漲的表現，包刮今天0050隨台積電飆漲，首度衝破百元後，一度衝上100.1元高價，終場0050雖隨大盤走跌，收98.5元，但跌幅0.3%，比大盤跌0.8%輕。累積今年來，台灣50還原權息報酬率已上漲4.5%，優於台股2.5%；若是17年前抱股至今，原始投資人到100元所賺進的投報率更高達353%。

也因為0050持續創造穩健績效，法人認為，若有中長期投資打算，仍可以分散買進100元的0050，畢竟投資看報酬率，而不是資產的價格，且低點時一路買、也會買到高點，跟「高點買到低點」不是一樣？除非還能找到替代0050、一年創造一成報酬率的好標的。

定期定額是分散0050成本的好方法，統計顯示，大盤攻高讓0050年化報酬率已提高到10%以上。元大投信整理
定期定額是分散0050成本的好方法，統計顯示，大盤攻高讓0050年化報酬率已提高到10%以上。元大投信整理

台積電 台股 ETF

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