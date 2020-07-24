外資賣超108.34億 這十檔賣最多

台股今(24)日以12,304.04點作收，下跌109點，三大法人賣超159.92億元，其中外資賣超108.34億元最高，已是連三賣，賣超前十二大個股中，面板股友達遭外資賣超34,055張居冠，聯電、群創、4家金控股及鴻海都在內；不過，市值站上10兆元的台積電(2330)外資轉為買超13,378張，終止連二賣。

台股今日以12,467.43點開出，台積電、聯發科市值再創高，台積電一度衝達395元，終場則收386元，聯發科企圖挑戰鴻海第二大市值地位，盤中一度衝高至703元，但終場卻翻黑收在675元，股王大立光、鴻海也走弱，大盤指數翻黑，12,500點關卡得而復失，終場收12,304.04點，跌幅0.88%。

台股今日收跌但周線連六紅，本周上漲122.48點；統計三大法人賣超159.92億元，其中，外資及陸資（不含外資自營商）賣超108.34億元，投信買超7.68億元，自營商賣超（合計）59.25億元。

外資賣超前十二大個股依序是友達、國泰永續高股息、元大台灣50反1、中信金、聯電、兆豐金、華邦電、旺宏、群創、永豐金、新光金、鴻海；聯電雖遭外資賣超17,668張，今日股價開高，一度衝達20.3元，終場收19.75元，創波段高。

鴻海市值第二大地位則是遭到聯發科挑戰，今日為除息第二天，股價走弱，終場收在80元，下跌2.1元，呈現貼息，外資轉為賣超11,100張，另外投信賣超282張，自營商賣超4,443張，合計三大法人賣超15,825張。

統計外資今日買超前十大依序是富邦VIX、台積電、金像電、欣興、元大台灣50、宏碁、富邦上証、凱美、康舒、國產；外資買超台積電13,378張，終止連二賣，投信也買超65張，自營商賣超1,820張，合計三大法人買超11,623張。

台積電今日以390元開高，最高曾衝達395元，上漲13.5元，再刷新歷史天價，離外資喊出的400元以上目標價不遠，但盤中震盪，終場收在386元，上漲4.5元，漲幅1.17%，市值正式突破10兆元，達10兆91.34億元，同樣寫下歷史新高，改寫單一上市櫃公司最大市值記錄。

群益創新科技基金經理人朱翡勵表示，雖然全球疫情警報尚未解除，不過在部分地區已逐漸復工、就業和消費逐步回溫，同時各國貨幣政策和財政政策雙管齊下，市場恐慌情緒已大幅降溫，台股方面因受惠海外資金回流與企業加碼投資資本支出，挹注企業獲利回升和資金活水，大盤呈現震盪走高。

後市來看，二次疫情風險、美中貿易議題、經濟回復狀況仍須留意，但台股因在全球主要科技趨勢的供應鏈中扮演重要角色，政策面上也有助吸引資金回流，中長期表現仍可期待。

在投資布局方面，朱翡勵指出，電子股仍是當前投資主流，包括先進製程、高階封測相關供應鏈、消費性電子新產品的新規格相關題材、高速運算、5G相關、雲端和資料中心等可持續關注。