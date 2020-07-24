投保中心第2季止 已行使歸入權24.88億元
金管會今（24）日代財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心公布截至今年第2季止行使歸入權情形，第2季結案17件，結案金額65萬3,605元。累計至第2季止，結案總數8,116件，已歸入金額24.88億元。
投保中心依證券交易法第157條規定以股東身分催促各上市上櫃公司董事及監察人對內部人短線交易行使歸入權，或由其代位行使歸入權案件。
自1994年下半年度至2019下半年度止應行使歸入權案件共計8,211件，應歸入金額新台幣48億7.877萬元。
2020年第2季就上述應行使歸入權案件執行結案17件，結案金額65萬3,605元。累計至第2季止，結案總數8,116件，已歸入金額24億8,872萬元，未結案件95件。
為保障投資人權益，投保中心將持續督促各該上市（櫃）公司，依證券交易法第157條規定，對其內部人因短線交易所獲致之利益尚未歸入公司者確實執行請求。
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