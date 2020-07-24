投保中心第2季止 已行使歸入權24.88億元

今年全球政府因為擔心疫情影響到未來的經濟發展，所以採取了降息、印鈔票、發現金等刺激經濟的政策，目的就是要向民間投入大量的資金，進而達到刺激消費與投資的目的，而股票市場也因為短期間政府釋放出數百億元至數千億元的資金，再加上錢放在銀行沒有多少利息，而出現大幅走揚的情況。

2020-07-24 14:55